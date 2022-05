Michael Stuart de Celia Cruz a ‘El Divo de Juárez’: “Quiero que la gente sienta que volvieron a ver a Juanga”

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como te contamos, Michael Stuart ganó la semifinal de ‘Tu Cara Me Suena’, la primera gala que triunfa en toda la temporada, interpretando a Celia Cruz, lo histórico es que lo logró con el voto unánime de jueces y compañeros.

En la final le toca uno de los artistas más difícil de toda la temporada: Juan Gabriel, sobre todo teniendo en cuenta el legado que dejó en el mundo, y que ahora el reality se ve en simultáneo en Estados Unidos y México. En exclusiva hablamos con Michael antes de la gran fina y nos confesó que: “Quiero que la gente sienta que volvieron a ver a Juanga”.

-Ganaste la semifinal con Celia Cruz e hiciste historia con voto unánime de jueces y compañeros…

Michael Stuart: Bien sorprendido, extremadamente sorprendido, no sabía ni qué decir… Imagino que aquí podré hablar un poquito más pues ya pasó esa ansiedad y esa emoción que se sintió ese día. Cuando me tocó ser Celia al principio estaba como un poquito (gestos de que no estaba a gusto) con la canción. Conociendo a Celia, conociendo todo lo que ella hacia con pelucas de colores, sus mangas grandes, me tocó una canción que era más lenta por eso es que estaba medio, hasta que Sandra (la coach) me dijo: “Michael, vamos a escucharla de nuevo, vamos a buscarle la vuelta, la canción está excelente, te va a quedar brutal”. Y como he mencionado muchas veces, eso ayuda muchísimo los coach vocales, sino hubieran estados, estuvieran los artistas vueltos locos, cambiando todo cada 3 segundos.

Michael Stuart es Celia Cruz. Foto: TelevisaUnivision

Me convenció literalmente de que la siguiéramos cantando, que le buscáramos las 7 patas al gato, y logramos conseguir que me gustara poco a poco la Celia se fue metiendo dentro de mí. Sandra ahí dándome esos súper tips, pero igual tenía que hacer todos sus movimientos, empecé el primer ensayo haciendo demasiado movimientos, después hice muchos menos, y cuando llegó el día pues ya yo sentía: “Ya estás aquí, ahora tienes que hacerlo, y no hay vuelta atrás”… Ese show en particular yo lo hice, era como que estaba en el aire, como que terminé, me fui, me senté, sentía algo bien distinto a los demás días.

Cuando llegó el puntuaje de los jueces, yo no me imaginaba que podían dar los cuatro 10, porque casi nunca había pasado, yo pensé que le habían dado algún diez a alguien o sea no estaba preparado para ver cuatro 10, y mucho menos que los compañeros dieran los 2 puntos, porque se pusieron de acuerdo, y esa fue la parte que me dejó congelado. Fue una experiencia que nunca la voy a olvidar porque era importante, no había tenido ninguna victoria, habíamos dado con todos los anteriores.

¿Será que Celia apareció para pedirte otra versión de lo que le grabaste?

Michael Stuart: O dijo, “Mira, Michael para que la gente se acuerde que yo estoy aquí todavía”, porque como Sandra dijo Celia es un espíritu, está todavía por ahí dando vueltas, donde llega ella se forma la rumba, cada vez que alguien canta algo de Celia la gente tiene que bailar”. Es una figura demasiado importante, y espero que desde allá arriba, le doy gracias porque yo te lo juro ella envió a todos sus ángeles ese día para que eso quedara como quedó.

Michael Stuart es Celia Cruz. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué sentiste cuando te viste al espejo en Celia?

Michael Stuart: La impresión fue increíble, y la gente no lo podía creer. Sí yo tengo nariz de Celia, yo tengo color de Celia, yo tengo muchas cosas de Celia, yo decía, “va a ser bastante fácil”, pero el proceso fue fuera de liga, la ropa, tener todo lo que yo tenía, literalmente me sentía Celia, ese día, el trabajo que hicieron fue increíble.

-Como bien dices que vimos en shock y mudho cuando ganaste la semifinal con Celia, ¿qué le dices a los jueces y a tus compañeros?

Michael Stuart: Mil gracias, obviamente los puntos de los jueces son los puntos que al final cuentan, son los más importantes, y de verdad me llenaron de mucha emoción. No había agarrado una gala, y yo sabía que en algún momento se iba a escapar una, y pero de la manera en que recibieron el tema, que lo premiaron fue increíble, así que gracias.

Y a los compañeros a esos si no que no tengo ni palabras porque sabemos que no es una competencia, eso lo sabemos todos que no estamos arrancándonos la cabeza, pero igual, todos queremos llevar dinero a nuestras fundaciones, todos estamos pendientes a eso. Si gano algo voy a estar súper happy, porque no me voy con las manos vacías, el hecho de que hayan dejado todo eso atrás, y que hayan pensado solamente en ese momento, y me hayan dado los puntos. Yo lo hubiera hecho igual, yo lo he hecho ya varias veces, yo he dado puntos porque yo me pongo juez a la hora de dar los puntos, y los doy por talento, los doy por el sacrificio que hicieron, cuan complicado fue la cosa.

-Michael ya estamos en la final, ¿te sientes ganador?

Michael Stuart: Eso es una pregunta muy grande, yo me siento ganador desde que entre aquí. En mi vida pensé que lo iba hacer, no soy muy fan de ser parte de un reality porque yo sé lo que conlleva, yo venía con el prejuicio de lo que veo en la televisión, y decía: “Ay yo no quiero meterme en esta, en enemistades, y no quiero llegar ahí a arrancar cabezas, yo no soy persona”… Pero cuando llegué, y veo realmente de qué estoy rodeado, de gente que está trabajando 24/7, no les importa la posición, buscan el café si tienen que buscar el café, y paran lo que están haciendo. Los compañeros igual, y ganador soy desde que llegué con todo lo que me llevo de aquí.

Si llego a ganar esa gala, que va a estar bien interesante, todos tenemos canciones muy populares, los artistas que estamos haciendo, cada uno está muy contentos con las canciones que le tocó. A mí me tocó El Divo de Juárez, que eso hay que darle hasta con los zapatos, eso si hay que hacerlo bien, es otra Celia Cruz, no es un gran cantante que pegó 3 temas o tiene éxitos y ya, es una persona que todos los cantantes respetamos, que es una influencia para todos nosotros los que cantamos, no importa el género, se ha hecho en la música en todos los géneros habidos y por haber, y hay que hacerlo digno, hay que hacerlo con respeto, lindo, y que suene, y que se parezca para que la gente sienta ese día que volvieron a ver a Juanga, esa es mi meta, ganar, bueno eso lo decidirán ellos.

Así en personajes los famosos de Tu Cara Me Suena 2. Foto: TelevisaUnivision

-Cuando tu entraste en ‘Tu Cara Me Suena’, pensabas que el lado oscuro de la industria iba a poner en pausa tu carrera y hoy todo este público pues te demuestra que no lo tienes que hacer…

Michael Stuart: Eso ha sido la bendición más grande, porque yo si estaba bien frustrado con el negocio, con él, ya no se respeta tanto muchas cosas de la industria, yo he hecho muchas otras cosas, como empresario, como actor, como productor de eventos, ahora voy a desarrollar otros artistas… Son 26 años de carrera, corridos por todas partes, pero simplemente no quería cantar todavía, quería agarrarme un espacio, dedicarme a la familia, dedicarme a otras cosas, y entonces ver si por fin está industria cogía otro giro.

Cuando llegué aquí a hacer ‘Tu Cara Me Suena’, cuando la gente empezó a comentar, cuando la gente decía: “Wow, Michael yo sabía, wow Michael que increíble, tienes que cantar, tienes que grabar, tienes que hacer esto”, y empiezan a llamar y a caer cosas que no estaban cayendo, y son misiones. A mí me lo profetizaron, y yo vengo con eso para acá, me lo traje, y me voy de aquí contento con lo que aparezca, así que lo más importante son ustedes, ustedes son los que me han dado la confianza de seguir aquí, porque yo sé que hay un público mexicano, exageradamente gigante que apoyan a sus artistas con todo su corazón, y apoyan la música con un respeto increíble, y el poder entrar por ah, aunque sea desde poquito ha sido increíble.

Veo la banderita de México en los comentarios, y me emociona porque he ido a México a cantar y todo, pero no a ese nivel, no al nivel de Juan Gabriel, no al nivel de Camila, no al nivel de muchos artistas que hemos ya colaborado y compartido escenario. Sé que esto va a abrir muchas puertas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mercado latino, hay gente escribiendo que les encanta el programa, que les encanta lo que está pasando, y lo que estamos haciendo, y lo que estoy haciendo, así que si hay que hacerlo ahora en los show, tendré que vestirme de Juanga, de Celia, de todos los personajes y hacer el show de Michael, hoy con Camila, Manny Cruz de invitado especial, no está mal, sería bueno, sería buenísimo.

MIRA A ENTREVISTA COMPLETA A MICHAEL STUART EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Tu Cara Me Suena 2 histórico: Por voto unánime de jueces y concursantes gana Michael Stuart

•Michael Stuart y Manny Cruz cuentan qué los une más allá de ser Camila en ‘Tu Cara Me Suena 2’

•‘Tu Cara Me Suena 2’: Christian Daniel, Helen Ochoa y Michael Stuart hablan del reto de ser otros