“¡Viva México, cabrones!”: Canelo Álvarez dio el peso para la pelea contra Dmitry Bivol y va por el campeonato semipesado de la AMB

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez logró superar la báscula este viernes y se declaró listo para enfrentar este sábado al ruso Dmitry Bivol con el objetivo de arrebatarle su cinturón de campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El de Guadalajara marcó un peso de 174.4 libras, necesarias para calificar al pleito. Desde que inició los entrenamientos en su campamento ubicado en San Diego, el Canelo ha sido muy disciplinado junto a Eddy Reynoso y el resto del ‘Canelo Team’, al punto que modificó su alimentación.

#Canelo y Bivol dieron el peso y ahora sí todo está listo para la pelea



El mensaje del mexicano a los fans en Las Vegas 😁🇲🇽 #CaneloBivol pic.twitter.com/Frgfl28kuW — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) May 6, 2022

Arropado por una gran mayoría de fanáticos, Saúl Álvarez dio una declaración de intenciones para lo que se espera sea un gran choque este sábado:

“Nos vemos este sábado y… ¡Que viva México, cabrones!”

Por su parte, su rival registró un peso de 174.6 libras. La principal fortaleza de Bivol es su fuerte pegada, algo que ya tiene muy presente Álvarez y Reynoso, que enfocaron la preparación de la pelea en aumentar la intensidad de los golpes.

“He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer una buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después”, señaló el pugilista ruso. 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐫 😎#CaneloBivol pic.twitter.com/YsdoyrUKGY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2022

Asumiendo el reto de subir de categoría para quedarse con el fajín de semipesado, el Canelo Álvarez, de 31 años, es considerado el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Ostenta un registro de 57 victorias (39 por la vía rápida del nocaut), una derrota (contra Floyd Mayweather) y dos empates.

Al frente tendrá a Dmitry Bivol, de 31 años y con una amplia experiencia en el boxeo amateur. Tiene un corto registro inmaculado de 19 victorias, 11 por KO, sin derrotas.

