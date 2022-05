Autoridades italianas incautaron superyate de $700 millones de dólares que se cree pertenece a Putin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de semanas de investigación, las autoridades italianas anunciaron el viernes por la noche que habían incautado un superyate de casi $700 millones de dólares y dijeron que su propietario tenía “vínculos económicos y comerciales significativos” con “elementos destacados del gobierno ruso”.

Según funcionarios estadounidenses, el elemento destacado no es otro que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según el diario New York Times.

En los últimos días, el Scheherazade, como se llama el enorme barco de lujo, mostró signos de estar listo para zarpar, aparentemente con el objetivo de partir antes de que el gobierno italiano pudiera apoderarse de él.

Pero el viernes por la noche, la policía italiana abordó el yate, que mide 459 pies de largo, tiene dos cubiertas para helicópteros, un gimnasio y una piscina convertible en pista de baile, y le dijo a la tripulación que el barco no se dirigía a ninguna parte.

El Ministerio de Finanzas italiano anunció que una investigación había establecido que el dueño del barco, a quien no nombró, era un individuo que “amenazaba la paz y la seguridad internacional” y que las acciones del individuo equivalían a “socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

El ministerio también especificó la urgencia de implementar las restricciones como la razón para congelar el activo flotante y extremadamente costoso.

Las autoridades italianas, que han incautado activamente villas y yates pertenecientes a oligarcas rusos sancionados, dijeron en un comunicado que habían tomado posesión del barco, que se encuentra en el dique seco del puerto de Marina di Carrara, en la costa norte de Toscana, incluso aunque la persona que habían identificado como su propietario técnico no aparecía actualmente en una lista europea de sanciones.

Agregaron que no podían nombrar a la persona hasta que el Consejo Europeo publicara el nombre, y el comité del gobierno italiano encargado de proteger la seguridad financiera del país pidió que se agregara el nombre de la persona a la lista.

Los medios de comunicación italianos han informado durante semanas que Eduard Khudainatov, un magnate petrolero ruso que actualmente no está bajo sanciones, es propietario del yate.

Se considera que Khudainatov es cercano a Igor Sechin, un poderoso oligarca y amigo cercano de Putin que actualmente se encuentra bajo sanciones.

Los funcionarios de la policía financiera italiana contactados el viernes por la noche se negaron a decir quién creían que era el dueño del barco.

El capitán y el presidente del astillero Marina di Carrara, donde el Scheherazade se sometió a reparaciones y ha invernado durante dos años consecutivos, han negado las afirmaciones hechas por el servicio de inteligencia de EE.UU.

Trabajadores de la construcción, miembros de la tripulación y lugareños en el pequeño puerto señalan que el barco pertenece extraoficialmente a Putin.

El capitán del barco, Guy Bennett-Pearce, le dijo recientemente a The New York Times que su propietario no estaba en la lista de sanciones, pero también negó haber visto o conocido a Putin en el yate. Sin embargo, un ex miembro de la tripulación de Scheherazade le dijo a The New York Times que nunca había oído hablar de Khudainatov y confirmó que los miembros de la tripulación siempre creyeron y discutieron que el verdadero propietario era Putin.

