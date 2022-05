Christian Nodal sufre caída durante concierto en Guatemala: “Besé el escenario”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal vuelve a dar de qué hablar, y es que luego de haber sido captado bajando de su avión privado de la mano de una mujer de nombre Mariana, quien aseguran también es de Sinaloa, dio a conocer a través de sus redes sociales que se cayó en pleno concierto que ofreció en Guatemala.

El intérprete de “No te contaron mal” se presentará durante este fin de semana en Guatemala como parte de su Forajido Tour, pero al finalizar el concierto del sábado 7 de mayo sufrió un pequeño accidente por el que tuvo que recibir atención médica.

La evidencia fue compartida por el mismo cantante a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó un video con el que agradeció el apoyo de sus fanáticos y dejó claro que, a pesar de haber sufrido una caída, el incidente no pasó a mayores por lo que se encuentra en perfectas condiciones para continuar con sus presentaciones y en especial la de este domingo 8 de mayo en el mismo país.

“Estoy bien, gracias por esta casita llena de hoy, por corear cada canción con esa energía, por la vibra y por todo. Gracias, por tanto. Nos vemos mañana“, se le escucha decir en la breve grabación.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó una fotografía de su pie vendado junto a un mensaje que confirmó que se cayó en plena presentación.

“Hoy besé el escenario“, fue la frase que escribió sobre la publicación que dejó claro que tomó su accidente con sentido del humor.

Y aunque hasta el momento no han compartido ningún video del momento exacto en que cae durante su presentación, algunos fanáticos no se han cansado de agradecerle por haber ofrecido una noche espectacular en la que convivió con ellos. View this post on Instagram A post shared by Beatriz Tercero (@beatrizterceroa)

