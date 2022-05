Justin Trudeau visita Irpin, cerca de capital de Ucrania

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, visitó el domingo (08.05.2022) la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, devastada por los combates y que en marzo fue ocupada por las tropas rusas, anunció el alcalde de la ciudad.

“Vino a Irpin para ver con sus propios ojos todos los horrores que los ocupantes rusos hicieron a nuestra ciudad”, escribió Oleksander Markushin en Telegram, acompañando su mensaje con fotos de Trudeau en la ciudad destruida. La visita de Trudeau a Ucrania no había sido anunciada.

“El primer ministro está en Ucrania para reunirse con el presidente (Volodimir) Zelenski y reafirmar nuestro inquebrantable apoyo al pueblo ucraniano”, dijo su oficina.

Today, @VicePMduCanada Freeland, @CanadaFP Minister Joly, and PM Trudeau are in Ukraine. While in Kyiv, they announced new measures and investments to further support Ukraine. Get the details here: https://t.co/8tsi3zKj6m

— CanadianPM (@CanadianPM) May 8, 2022