Mexicanos discriminan a sus compatriotas en Estados Unidos

Aniceto Polanco, un inmigrante de Copala, Guerrero, cree que los mexicanos tienen en su ADN “la maldad de los conquistadores españoles para discriminar y fastidiar unos a los otros”.

Polanco, de 55 años, es de piel morena como muchos de los habitantes de la Costa Chica de su estado. Es hijo de padre afromexicano y madre mestiza. Su abuela era negra.

“Tengo primos negros, con el pelo chino [rizado] y ojos verdes”, comenta. “En la familia se revolvió la mezcla de mestizos, indios y negros”.

Polanco es un reflejo de la mezcla de razas en el pueblo mexicano, donde, en pleno siglo 21 prevalecen conductas discriminatorias como lo describe de forma general una encuesta de Luis Noé Bustamante, del Pew Hispanic Center, titulado “Los latinos experimentan discriminación de otros latinos tanto como de los no latinos”.

Odilia Romero, cofundadora de CIELO (cuarta de izq. a der.), ha luchado incansdablemente por los derechos de los pueblos indígenas.

“Alrededor de una cuarta parte de los adultos latinos dicen que han experimentado personalmente discriminación o trato injusto por parte de otros latinos”, indica la encuesta del analista de investigación que estudia la raza, etnicidad, tendencias hispanas e inmigración en el Pew Hispanic Center.

“Tener la piel más oscura y haber nacido fuera de los Estados Unidos está asociado con una mayor probabilidad de experimentar este tipo de discriminación”, según la encuesta realizada en marzo de 2021. “Al mismo tiempo, los latinos dicen que es más probable que experimenten discriminación o trato injusto de los no latinos como de otros latinos, sin importar el color de la piel o su país de nacimiento”.

Juan González Angelito(i) y Aniceto Polanco, dos afromexicanos que han sentido en carne propia la discriminación de otros mexicanos. (Cortesía)

En carne propia

Jesús Polanco, un ingeniero civil de 27 años e hijo de Aniceto Polanco, reveló a La Opinión que personalmente vivió el racismo y la discriminación de otros latinos en su barrio de Compton.

“Yo, siendo de familia mexicana del sur de México, escuchaba a los niños chicanos y güeros llamarme prieto o negrito por ser más moreno que otros”, dijo Jesús. “Y aunque se creían más, lo único que nos unía a todos era la pobreza”.

Los latinos experimentan la discriminación de diferentes maneras, indica el reporte del Pew Hispanic Center.

En 2021, el 23% de 3,375 hispanohablantes latinos, dijeron que habían sido criticados por hablar español en público, y el 20 % de todos los latinos dijeron que los habían insultado en los últimos 12 meses. A veces, los propios latinos discriminan a otros latinos o hacen comentarios o bromas racialmente insensibles sobre otros latinos.

Gaspar Rivera Salgado, director del Centro para Estudios sobre México, en la UCLA. (Cortesía)

El color de la piel

El color de la piel está relacionado con una mayor discriminación entre latinos: aproximadamente cuatro de cada diez latinos con piel más oscura (41 %) dicen haber experimentado discriminación o trato injusto por parte de otro latino, mientras que el 25% con color de piel más claro dice lo mismo.

“En las ocho experiencias de discriminación sobre las que preguntamos a los adultos latinos, los que tenían la piel más oscura eran más propensos que los que tenían la piel más clara a decir que habían experimentado cada una de ellas”, dijo a La Opinión, Mark López, director de investigación de Raza y Etnicidad del Pew Hispanic Center.

“Por ejemplo, el 33 % de los latinos de piel más oscura dicen que alguien les dijo que regresaran a su país de origen, una experiencia compartida por el 20% de los latinos de piel más clara. Aun así, sin importar el color de su piel, nuestra encuesta encontró que el 54% de los latinos sufrieron discriminación en el año anterior a nuestra encuesta”, añadió.

¿Deportado de su propio país?

Es algo visto y experimentado por Jesús Polanco, hijo de Aniceto nació en Estados Unidos. Él afirma que el racismo y discriminación es algo que ha visto y está en la cultura mexicana.

“Hay muchos que se sienten ofendidos porque los americanos güeros los discriminan, pero a veces son más hipócritas los mexicanos, porque son peores con su propia gente”, comenta. “Aunque yo no parecía mexicano, hablaba mejor español que muchos de ellos”.

De igual manera, Juan González Angelito, un herrero del estado de Guerrero, manifestó a La Opinión que hace algunos años fue detenido por autoridades migratorias de México, a causa del color de su piel.

“Yo iba de Salina Cruz, Oaxaca al puerto de Acapulco y cuando me detuvieron, los agentes decían que yo era de Panamá y que me iban a deportar”, narró este mexicano de 49 años. “Les enseñé mis credenciales y no me creían; decían que cualquiera podía falsificarlas. Me sentí ofendido en mi propio país ¿Cómo es que hay gente tan poco preparada que ni siquiera sabe que en la Costa Chica hay mucha gente de color?”.

Aniceto Polanco sostiene que los mexicanos no avanzan como otras razas en Estados Unidos, porque no han dejado de discriminarse unos a los otros, tan solo por el color de la piel.

Sin embargo, valora que, a través de la educación, sus propios hijos, Jesús, Ilse y Sergio y las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos “están teniendo una mentalidad más inclusiva; lo pudimos ver con las manifestaciones de Black Lives Matter donde todos los jóvenes eran uno solo, luchando contra la injusticia”.

Habla una mujer zapoteca

Odilia Romero, cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo , quien es intérprete independiente de zapoteco, español e inglés para comunidades indígenas en Los Ángeles y en todo California, cuenta que el hecho que hable otro idioma, “me vista diferente y mi fisonomía es prieta o diferente se presta a que te traten distinto y con cierto desprecio”.

“Es un pan de todos los días”, afirma.

Si tuviera la oportunidad, ¿cómo educaría usted a alguien que se comporta de esa forma con usted?, se le pregunta.

“Creo que es una responsabilidad propia; habría que buscar en Google y conocer la diversidad de los 364 idiomas que existen, y al final, si tú me discriminas y aparte tengo que educarte, ¡eso sí que está cabrón!”.

Refiere que es “interesante” el reporte del Pew Hispanic Center, sobre los latinos que están siendo discriminados, “pero no nos contempla a nosotros como pueblos indígenas”.

“Cuando hablamos de la población mexicana y la comunidad latina, nosotros no existimos en esos reportes”, manifiesta Romero. “Y si, hay mucho racismo de los latinos y de los mexicanos, aunque primero se debe conocer que es ser mexicano, y si hablamos de los mexicanos indígenas, entonces sí es claro que hay una discriminación institucional y una violencia lingüística como parte de un proyecto de extinción de nuestra existencia”.

El caso de México es un tema de relaciones raciales y de discriminación

La discriminación de latinos en contra latinos es un tema establecido, en el que se debe considerar que la sociedad latinoamericana y la mexicana no son sociedades homogéneas, sino lingüística y racialmente diversas.

Así lo concibe el profesor Gaspar Rivera Salgado, director del Centro para Estudios sobre México en la UCLA (UCLA Center for Mexican Studies), quien afirma: “Este tema de la diversidad racial ha sido una conversación histórica a nivel de política pública en México, donde ahora se consideran varios cambios constitucionales”.

En efecto, una iniciativa de reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano busca modificar 15 artículos de la constitución de México, a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, como un acto de justicia elemental y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México.

El Instituto Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa constitucional para que se tracen los cambios que necesitan los pueblos indígenas y afrodescendientes; además para hacerle frente a la discriminación histórica que han sufrido.

Rivera Salgado manifestó que, siendo Latinoamérica una región homogénea, la diversidad de relaciones lingüísticas y raciales tienen que ver con la historia: la democracia racial de Brasil o la democracia ignorada en el Caribe y su relación con la gente de África.

“No hay que olvidar que la mayoría de los pueblos afrodescendientes se dieron en Latinoamérica y un aporte pequeño llegó a Estados Unidos”, indica el catedrático. “El aporte de los esclavos negros fue en toda Latinoamérica, y en el caso de México es un tema de relacionales raciales y de discriminación”.

La discriminación de mexicanos en contra de gente de su propia raza no es un tema nuevo para los expertos.

“El tema del color de la piel o colorismo, tiene que ver con el tono de la piel y las posibilidades económicas, sociales y educativas”, afirmó el profesor Gaspar Rivera. “Tiene mucho que ver con nuestro pasado colonial y la conquista de México, cuando los españoles implementaron la jerarquía o supremacía racial que llamaron la pureza de sangre, donde impusieron el sistema de castas y cada grupo minoritario no blanco -incluidos criollos, mestizos y castizos- estaba por debajo de la pirámide racial”.

Añade que fueron los conquistadores quienes inculcaron muchos aspectos políticos, culturales o educativos, enraizados en la vida cotidiana donde todavía se escuchan con “normalidad” dichos como “mejorar la raza”, que, en el sistema de castas servía para avanzar hacia mejores oportunidades económicas o sociales.

“Eso significa que necesitabas blanquearte para ser alguien distinto”, dice el profesor de UCLA. “¿No has oído la expresión de que el maíz es criollo? Ese es el significado que le daban a un español peninsular que, por haber nacido, consideraban que ya se habían contaminado y no merecían ser representantes del rey, y por eso les llamaban criollos”.

De esa manera, la discriminación se acrecentó con el mestizaje en la descripción del sistema de castas que indica donde debe estar cada grupo no blanco.

“Esa noción del blanqueamiento de la piel ha significado que, entre más oscuro seas, más debajo estarás de la pirámide racial”, afirma el director del UCLA Center for Mexican Studies. “El concepto se incorporó entre la población; es la internalización de los conceptos coloniales del racismo con los que seguimos navegando en nuestro mundo”.