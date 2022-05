Julio César Chávez Jr. reaparece en un estado lamentable y cuenta cómo ha sido su lucha contra las drogas y el alcohol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alejado completamente de las redes sociales y del foco público, Julio César Chávez Jr. sigue en su proceso de rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol. A través de un video colgado en su cuenta oficial de YouTube, informó cómo va su recuperación y lo duro que la ha pasado los últimos meses.

En el material audiovisual de tres minutos y medio, el boxeador cuenta que se mantiene alejado del exterior, que la abstinencia le quita el sueño y que hacer muchas otras cosas por sí solo le cuesta, por lo que ha necesitado apoyo de sus familiares y su padre en el duro proceso.

“Queda un trauma, las cosas te cuestan. A veces no duermes bien” Julio César Chávez Jr.

Asimismo hizo una corta narración de cuando lo llevaron al centro de rehabilitación, en el que estuvo internado un tiempo pero ya está en casa bajo asistencia familiar:

“Imagínate que vienen 20 cabrones por ti, eso es un trauma” Julio César Chávez Jr.

Fue principios de marzo cuando Julio César Chávez habló, un poco incomodo por el cuestionamiento, sobre el estado y la salud de su hijo, que en febrero reportó una dura recaída de su adicción a drogas fuertes como la cocaína, que le ha empañado su carrera como pugilista.

Algunos portales informativos incluso acusaron al ‘Gran Campeón Mexicano’ de haber “secuestrado a hijo, algo que el retirado boxeador ha negado: “Está en buenas manos, está en un programa de recuperación”, informó en su momento.

Esa buena intención de su padre la dejó por entendido el Jr. a través de su reporte, en el que se le veía somnoliento, cansado y mentalmente maltrecho.

“Dicen que quiere que me ponga bien, pero ya me conocen como soy que me preocupo; me dicen que no lo haga”, expresó JC.

