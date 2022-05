Cómo usar las nuevas aplicaciones de inversión como Robinhood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las aplicaciones de inversión que hacen que el comercio de acciones parezca un videojuego han atraído a inversionistas más jóvenes y diversos en los últimos años. Pero las plataformas gratuitas también pueden ser arriesgadas, especialmente para los inversionistas sin experiencia. Por eso es importante saber cómo utilizarlas de manera segura.

Millones de inversionistas novatos han acudido en masa a aplicaciones móviles de inversión como Robinhood, WeBull y Coinbase. Estos servicios de inversión digital te permiten abrir una cuenta y operar con acciones y criptomonedas de forma gratuita. Pero la experiencia no se centra en hacer inversiones inteligentes a largo plazo, según algunos expertos financieros. En cambio, la pantalla está llena de gráficas llamativas y sugerencias para hacer transacciones con frecuencia, lo que lo hace más parecido a un videojuego o una apuesta en línea.

“El mayor inconveniente de las aplicaciones de inversión es que fomentan el comercio con demasiada frecuencia”, dice Nick Bormann, asesor financiero certificado con sede en Spokane, Washington. “Hacen hincapié en los movimientos de los precios a corto plazo, ofrecen retroalimentación auditiva y visual para que las transacciones parezcan divertidas y usan otras estrategias que hacen que sus usuarios compren y vendan con más frecuencia”.

Si los inversionistas pierden dinero o tienen una experiencia negativa al principio, puede que se desanimen de ahorrar e invertir a largo plazo. Es por eso que el primer paso para un nuevo inversionista debería ser establecer un plan de ahorro a largo plazo y usar plataformas de inversión más sofisticadas como asesores robóticos, que ofrecen consejos de inversión adecuados a tus objetivos a largo plazo.

“Antes de empezar a elegir acciones, deberías crear tu cuenta 401(k) y empezar a contribuir al máximo lo antes posible”, dice Arthur Flores, asesor financiero certificado con sede en Nueva York que trabaja con un amplio espectro de clientes, desde personas con un alto patrimonio hasta personas que recién comienzan. También deberías haber creado un fondo de ahorro para emergencia sólido y haber pagado tus deudas de alto interés.

“Siempre recomendaré el asesoramiento robótico como tu primer tipo de inversión, en lugar de ir a un Robinhood o a un tipo de cuenta más autodirigida”, dice Flores. “[Los asesores robóticos] son básicamente productos del tipo ‘instálalo y olvídate’ que se encargan de casi todo. Pero recurrir a Robinhood antes de haber creado una cuenta de jubilación es demasiado especulativo. Es más como apostar”.

Un portavoz de Robinhood respondió a las críticas a su plataforma diciendo que la empresa hace que la inversión sea más accesible y asequible para todos.

“Es un grave error equiparar eso con el fomento de conductas de riesgo”, dijo el portavoz. “Durante el último año y medio hemos mejorado nuestros recursos educativos, tanto en Robinhood Learn como directamente dentro de la aplicación a través del lanzamiento de First Trade Recommendations para nuevos clientes y la asistencia telefónica 24/7 [24 horas del día, 7 días de la semana]. Seguimos comprometidos a hacer de Robinhood un lugar para aprender e invertir de manera responsable”.

De hecho, Robinhood señala que actualmente está trabajando para crear productos de inversión más acordes con la planificación de la jubilación.

“Las cuentas de jubilación con ventajas fiscales están en la hoja de ruta, y los equipos ya están trabajando arduamente para desarrollar esta funcionalidad”, dijo el director ejecutivo de Robinhood, Vladimir Tenev, durante un webcast el año pasado. Sin embargo, un vocero de la compañía no le dio a Consumer Reports ningún detalle adicional sobre cuándo estarían disponibles estos productos.

Si ya has establecido un plan de jubilación sólido y tienes algo de dinero extra que deseas invertir, puedes aprovechar estas plataformas de inversión gratuitas. Pero debes ser bastante prudente a la hora de invertir y ser consciente de los riesgos de usar estas aplicaciones. Aquí hay algunas pautas para ayudarte.

No hagas transacciones con demasiada frecuencia

Tus transacciones son la forma en que las aplicaciones de inversión autodirigidas generan dinero y quieren que lo hagas con frecuencia, pero los expertos dicen que hay suficientes investigaciones que sugieren que la actividad frecuente es perjudicial para los rendimientos.

“Existe una correlación inversa entre la frecuencia con la que comercializas y el rendimiento de tus inversiones”, dice Spencer Jakab, autor de “The Revolution That Wasn’t: GameStop, Reddit, and the Fleecing of Small Investors”. “Se ha demostrado en muchos estudios que solo mirar tu cuenta es peligroso para tu patrimonio neto”, dice.

Lo importante es comprender tus objetivos de inversión, dice Steve Windell, jefe de ciencias del comportamiento de Morningstar. “El incentivo de las plataformas es que comercialices más y, como consumidor, debes preguntarte: “¿Mi incentivo es ahorrar o comerciar?”, dice.

Evita las transacciones emocionales e instintivas

“Es posible que los sitios de corretaje autodirigidos no cobren comisiones, pero pueden costarte más solo por el exceso de transacciones y la reacción exagerada a las noticias cuando los mejores inversores te dirán que compres y esperes”, dice Bormann.

“Muchas personas temporizan el mercado y quieren entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y ese sistema no funciona”, dice Flores. “Lo que funciona mejor para las personas es pensar en seguir invirtiendo, especialmente si tienen una meta a largo plazo”.

Para evitar el comercio emocional, debes limitar tus alertas sobre las noticias del mercado y evitar seguir los consejos de las redes sociales. Las aplicaciones de noticias y redes sociales conviven con las aplicaciones de inversión en los teléfonos inteligentes, transmiten mensajes en tiempo real y animan constantemente a los usuarios a actuar basados en la información más reciente. Esta conexión instantánea y constante reduce el tiempo que se tarda desde que se recibe nueva información hasta que se toma una decisión basada en ella (lo que se conoce como fricción).

Las alertas frecuentes del mercado pueden abrumar fácilmente a los usuarios, provocando un cortocircuito en su pensamiento crítico. Pueden hacer que los inversores tomen decisiones apresuradas sin darse cuenta y que manipulen sus inversiones con más frecuencia de lo que sería beneficioso.

“La mayoría de las noticias del mercado se ven mejor solo como entretenimiento”, dice Bormann. “Eliminar las alertas de aplicaciones de noticias puede ser una buena idea para que no llamen tu atención”.

También debes tener cuidado con las redes sociales, dice Jakab.

“Si vas a las redes sociales en busca de consejos”, dice, “el consejo que recibe más atención no es necesariamente el mejor, sino el que tiene más votos, en el caso de Reddit. Es el que tiene más clics, en el caso de YouTube o TikTok. Es la persona más televisiva, la persona más conocida, tal vez una especie de ‘influencer’, entre comillas”.

Administra la configuración predeterminada de tu aplicación

Dependiendo de la aplicación, los usuarios pueden acceder de forma predeterminada a servicios que los animan a comenzar a hacer transacciones lo más rápido posible o incluso cuando no tienen suficiente dinero en su cuenta.

Por ejemplo, a los usuarios de Robinhood se les inscribe de forma predeterminada a un programa de préstamos llamado Instant Cash, a menos que opten por excluirse durante el proceso de incorporación. Con este programa, Robinhood otorga a los usuarios hasta $1,000 en crédito para comenzar a realizar transacciones de inmediato, en lugar de tener que esperar unos días mientras se liquida su transferencia bancaria a su cuenta de Robinhood.

Si prefieres no participar en el programa, optar por esta opción no es muy intuitivo. Los usuarios deben desplazarse hasta la parte inferior de una de las páginas de incorporación de la aplicación. Allí se encuentra otro documento. Luego, el usuario tiene que desplazarse hasta la parte inferior de este documento para encontrar la opción de exclusión voluntaria. Si decide hacer clic en él, aparece una ventana emergente que describe a la versión de Robinhood que no es Instant Cash como una baja de categoría en el servicio.

Además, muchas cuentas de corretaje tienen activado el margen comercial de manera automática. “Con el margen de deuda, puedes comprar fácilmente más valores de los que tienes en efectivo en la cuenta y el corredor te presta la diferencia”, dice Bormann. El problema es que puede generar cargos por intereses, o si el valor de los valores cae, el corredor puede enviarte un ajuste de márgenes o liquidar tus cargos para cubrir la deuda. “Hay muchas, muchas historias horribles de inversiones que provienen del uso excesivo del margen”, dice.

No te olvides de los impuestos

Las ganancias a corto plazo se gravan como ingresos regulares, lo que reduce los rendimientos totales. “Es una de las razones por las que las transacciones frecuentes son dañinas”, dice Bormann. “Si vendes con pérdidas y luego vuelves a comprar sustancialmente el mismo valor dentro de un período de 30 días, es una venta ficticia y no puedes reclamar la pérdida para compensar las ganancias”, dice. Muchos corredores realizarán un seguimiento de las ventas ficticias por ti, pero la consecuencia es que puedes terminar pagando más impuestos de lo esperado. “Realizar transacciones con menos frecuencia hace que sea menos probable que obtengas ganancias a corto plazo o que tengas problemas de venta ficticia”, dice Bormann.

En el caso de las criptomonedas, los intercambios están menos regulados y la declaración de impuestos es más débil, pero el IRS se está volviendo más activo en la auditoría de las ganancias de las criptomonedas. “El inversionista debe mantener registros personales precisos de su base de costos y las ganancias o pérdidas en cada transacción”, dice Bormann. “¡Si no se informa, el IRS se presentará tarde o temprano!”.

Mantente alejado del comercio de opciones

En algunas aplicaciones de inversión autodirigidas, puedes registrarte para hacer transacciones con opciones con bastante facilidad. Eso es problemático porque estas se encuentran entre las inversiones más riesgosas que existen. Se supone que solo están disponibles para inversores que puedan demostrar su experiencia, exposición y trayectoria. Windell dice que el proceso de selección que usan muchas aplicaciones autodirigidas es demasiado limitado, lo que permite que participen personas que podrían no ser aptas para este tipo de transacciones.

“Para la mayoría de las inversiones, el peor resultado es que llegue a cero, pero con algunas estrategias de opciones es posible perder incluso más de lo que inviertes”, dice Bormann. “Los modelos financieros para cotizar opciones son densos y complicados, por lo que los inversores sin experiencia pueden terminar actuando como apostadores porque las opciones magnifican tanto las ganancias como las pérdidas”, dice.

Y los cambios psicológicos son enormes, porque las opciones tienen un límite de tiempo y brindan un gran apalancamiento incluso a pequeños movimientos de precios. “En casos extremos, se vuelve como una adicción al juego y las personas pierden mucho más de lo que pueden pagar”, dice.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.