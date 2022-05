“Este es el fin del Canelo”: la dura sentencia de José Benavidez luego de que Saúl Álvarez cayera derrotado ante Dmitry Bivol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La victoria de Dmitry Bivol cayó como un gran balde de agua fría para los seguidores del Canelo. Saúl Álvarez estaba acostumbrado a lograr un logro tras otro en los últimos años de su carrera. El mexicano es calificado como uno de los mejores boxeadores del mundo, pero el púgil ruso le dio un freno a su gloria. En este sentido, José Benavidez hizo leña del árbol caído y sentenció la carrera del tapatío.

“Creo que este es el fin del Canelo. La era del Canelo ya está llegando a su fin. Ya se está acabando”, sentenció José Benavidez en una entrevista con el Izquierdazo.

Dmitry Bivol demostró tener un gran temple y autoridad dentro del cuadrilátero. La estrategia del ruso lo llevó a vencer en una pelea que lucía muy cuesta arriba, pero que dominó durante gran parte de los rounds. Benavidez considera que los jóvenes boxeadores se están abriendo paso en el mundo del boxeo.

“La era del Canelo ya se está acabando. Me atrevo a decir que todos llegamos a ese momento. Llega la nueva era con jóvenes con hambre y mucho talento”, expresó el entrenador en referencia a Bivol.

Canelo cansado sobre el ring

Dmitry Bivol aseguró que notó cierto agotamiento del tapatío dentro del cuadrilátero. En este mismo orden de ideas, José Benavidez considera que la edad le está comenzando a pasar factura a Saúl Álvarez y esto fue uno de los factores que, bajo su criterio, se notó en el combate y le dio la victoria al ruso.

"Creo que el cuerpo ya no le está respondiendo, la edad. Ya no es el mismo. Ha tenido guerras, batallas y en mí opinión el cuerpo ya está cansado de tantas guerras (…) tuvo su momento, pero todos llegan a un momento en el que te acabas", concluyó.



