Reinas del boxeo: estas son las modelos que captaron la atención en la pelea de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol [Fotos]

En la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol, varias personas llamaron la atención del público durante el desarrollo del combate. Se trató de una serie de modelos que gozaron de puestos privilegiados en el T-Mobile Arena de Las Vegas y que no pasaron desapercibidas por los aficionados que sintonizaron la batalla.

En los asientos más costosos del evento se dieron cita cinco modelos que llamaron la atención y que compartieron con sus seguidores su experiencia en la arena a través de sus redes sociales.

#Viral Ellas son las modelos que “desairaron” la pelea del @Canelo vs @bivol_d en el @TMobileArena de #LasVegas por estar en segunda fila y al celular. pic.twitter.com/kf81LCHQwK — ReInforma (@reinforma_mx) May 8, 2022

“RayRay” fue una de las cinco chicas presentes en el T-Mobile Arena. No fue la primera vez que asistió a un evento deportivo de gran magnitud. Estuvo en Nascar y también en juegos de la NFL. Goza de más de 50,000 seguidores en Instagram.

Katherine Roya Eftekhari, instructora de yoga con más de 145,000 seguidores, también asistió a la pelea. View this post on Instagram A post shared by Katherine Roya Eftekhari 🧿 (@kittydarlin)

Bri Stern, creadora digital con más de 327,000 seguidores, le agradeció a Katherine Eftekhari por llevarla al combate para celebrar su cumpleaños. Además, respondió a aquellos que criticaron que las chicas se la pasaran “pegadas al teléfono” aún estando en ringside. “Siempre estamos pegadas a nuestros teléfonos“, escribió en tono amable. View this post on Instagram A post shared by BRI STERN (@thebristern)

Courtney Lynn acompañó al resto de modelos en ringside. Casualmente fue una de las “chicas del ring” en el segundo combate entre Jake Paul y Tyron Woodley. View this post on Instagram A post shared by Courtney Lynn (@courtnneylynn)

Por último, Alexis Lohmier, agente inmobiliario, concluye con la lista de modelos que asistieron al Canelo-Bivol. Misterio desvelado. View this post on Instagram A post shared by Alexis Lohmier (@lexilohmier)

