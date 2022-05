Astrónomos publican la primera imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea

Por primera vez, los astrónomos han conseguido fotografiar el agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La imagen presentada este jueves (12.05.2022) muestra exactamente los alrededores del agujero negro supermasivo, ya que los propios objetos son invisibles por naturaleza. La imagen fue posible gracias a las observaciones realizadas con el “Event Horizon Telescope” (EHT), una combinación de ocho observatorios de radio en cuatro continentes para formar una especie de supertelescopio.

La imagen del monstruo de masas en el corazón de nuestra galaxia es solo la segunda que se toma de un agujero negro. Muestra una región central oscura rodeada por una estructura brillante en forma de anillo. Hasta ahora, los libros y los gráficos ilustrativos sólo mostraban ilustraciones del agujero negro en el centro de la Vía Láctea.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

