“Canelo siempre ha decepcionado, nunca he visto que sea un gran peleador”: Excampeón mexicano Carlos Zárate le da con todo a Saúl Álvarez

El fin de semana pasado, el Canelo Álvarez fue derrotado por primera vez en nueve años y para muchos esa fue una gran sorpresa, pero no para Carlos Zárate, el excampeón mundial de peso gallo, quien fue muy crítico con Saúl y con su entrenador Eddy Reynoso.

“El Cañas” Zarate, quien era famoso por su pegada y por sus nocauts, ya que logró 63 de 66 triunfos por la vía del cloroformo, dijo que Álvarez decepcionó, pero que no esperaba otra cosa de él, por lo que no le sorprendió.

“Decepcionó. Canelo siempre ha decepcionado, yo nunca he visto que sea un gran peleador”, contó en entrevista para el medio especializado Izquierdazo.

Desde su punto de vista, el mayor error del Canelo contra Bivol fue pecar de soberbia, debido a que era el favorito en el papel, pero aún así el ruso lo hizo ver mal y pudo vencerlo con claridad, por lo que no le parece una buena idea que haya ascendido de categoría.

“Esa es la palabra por la que digo: la soberbia. No tiene nada qué hacer (en semipesado), si ya se vio que éste (Bivol) no era la gran cosa y no lo pudo prender”, aseveró.

“No es posible que (Canelo) tenga tanta vanidad. Eso es lo que lo ha echado a perder, un peleador no puede subir tanto ni bajar tanto”, acotó.

Inmediatamente después, Zárate explicó su punto a detalle y dijo por qué le recomendaría al jalisciense volver y mantenerse en las 168 libras.

“No es lo mismo, no rinde su condición física. En esta pelea, Canelo en el quinto round estaba abriendo la boca ya de cansado, entonces no le hace bien ese peso. Las corridas no son las mismas, se cansa uno. El ánimo se viene también bajando y es un martirio, creo que él lo hace por el dinero”, dijo, aludiendo a la bolsa de más de 80 millones de dólares que se especula que se llevó el pelirrojo por atreverse a subir de división.

Para Carlos Zárate, la vanidad y la soberbia fueron elementos clave en la derrota del Canelo Álvarez contra Bivol.



Sin embargo, piensa que aún le quedan buenas peleas a Saúl. https://t.co/NkIteB3kf0 — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 11, 2022

La crítica no paró allí, ya que el excampeón mundial originario del barrio bravo de Tepito, también tundió a Eddy Reynoso, quien, a pesar de que ganó el reconocimiento a Mejor Entrenador del 2021 que otorga la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, considera que le falló al púgil.

“El entrenador hace su función, pero en esta pelea Canelo no tuvo nada de esquina. Según la mejor del mundo… ¿cuál?”, expresó.

Finalmente, a diferencia de otro campeón mexicano, Alfonso Zamora, quien también habló de la derrota del Canelo y le recomendó que se retirara de una vez, Zárate opinó que al campeón unificado de los supermedianos aún le faltan algunos años de carrera profesional.

“Todavía se puede aventar unos tiros y está joven, tiene 31 años. A los 33 o 35 que se retire está bien”, concluyó. 1.- Julio C Chávez

2.- Rubén Olivares

3.- José Angel Nápoles

4.- Ricardo López

5.- Erik Morales

6.- Juan M Márquez

7.- Carlos Zárate

8.- Salvador Sánchez

9.- Marco Antonio Barrera

¿A quién se le puede ocurrir que “Canelo” está técnicamente por encima de estos “monstruos”?— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

