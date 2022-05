El ruso Bivol baja a Canelo Álvarez de las nubes y le propina su segunda derrota como profesional con tremenda exhibición

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LAS VEGAS – Antes de caminar al ring, Saúl “Canelo” Álvarez fue elevado por una plataforma cerca del túnel en la Arena T-Mobile, mientras el público gritaba y se emocionaba al ver a la súper estrella mexicana en todo lo alto. Para cuando la pelea contra el ruso Dmitry Bivol terminó, el mexicano literalmente fue bajado de las nubes al ser derrotado con claridad.

Los tres jueces anotaron la pelea 115-113 a favor de Bivol (20-0), quien retuvo su campeonato mundial de peso semicompleto versión AMB. La pelea fue más dispareja de lo que las boletas de los jueces indicaron (La Opinión anotó 9 rounds para el ruso).

Canelo, quien vio rota una cadena de 16 peleas sin conocer la derrota desde su tropiezo contra Floyd Mayweather Jr. en 2013, dijo que quiere la revancha al señalar: “Esto no se queda así”. A juzgar por lo visto la noche del sábado, esa tal vez sea una mala idea del tapatío.

“En el boxeo se gana y se pierde. Me tocó perder, no voy a dar excusas”, dijo Álvarez (57-2-2) en el ring. “Pero así es el boxeo”.

Después de cuatro muy buenos rounds que fueron parejos, Bivol explotó en el quinto, cuando empezó a dar la sensación de que podía ganar e incluso noquear a Álvarez al penetrar su defensa con golpes rectos a ambas manos.

Canelo, quien visitó la lona en el round 8 por un forcejeo, se fue con todo en el noveno al darse cuenta de la urgencia de reaccionar, y aunque empezó bien, incluso levantando a los fans de sus asientos, Álvarez fue perdiendo gas conforme avanzó el asalto.

De ahí en adelante nunca fue peligroso otra vez para un peleador más grande, muy rápido y en tremenda condición física.

Saúl Álvarez, que ya había sido campeón de peso semicompleto tras noquear en 2019 al también ruso Sergey Kovalev, expresó durante meses previos interés en tratar de unificar la división tal y como lo hizo entre 2020 y 2021 en los supermedianos, algo que nunca había sido logrado en la era de los cuatro organismos mundiales. Esa intención bien pudiera haber expirado en el ring de la Arena T-Mobile.

Noticia en desarrollo.