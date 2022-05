Chiquis Rivera en su mejor momento personal y profesional nos confiesa: “Me falta que mi mamá me dijera que está orgullosa de mí”

Exclusiva

Después de años de dolor, tristeza, controversia, escándalos propios y ajenos, Chiquis Rivera se plantó en su presente y lo convirtió en casi perfecto. Se liberó, perdonó y se perdonó, sacó un libro, ganó premios y ahora su cuarto álbum, ‘Abeja Reina’, en donde entre mensajes hablados y canciones termina de cerrar muchos ciclos en su vida.

Hablamos con Chiquis de su disco, de su presente, de si los temas del mismo están dedicados para su ex Lorenzo Méndez y nos confiesa lo único que le falta para que su vida sea perfecta: “Me falta que mi mamá estuviera aquí físicamente y que me diga que está orgullosa de mí”.

-Un álbum fuerte, en donde están todos sus ovarios…

Chiquis Rivera: Sí es una es un disco como dices tú fuerte, poderoso, y es como me siento hoy en día, me siento fuerte, me siento poderosa, me siento empoderada, realizada, plena, en cuestión de mi música, me siento diferente, así que este disco viene con esa energía.

–Esta ‘Abeja Reina’ que evidentemente eres tú ¿qué es lo que quiere transmitir?

Chiquis Rivera: Más que nada, a pesar de todo lo que he pasado, que he vivido, en cuestión personal, en cuestión de mi carrera, ahí lo digo claramente en el intro, he podido llegar a un punto de mi vida, donde me siento segura, pero realmente segura, y estoy hablando más de mi música, de mi carrera como cantante, y más que nada quiero que las personas que estén escuchando este disco, que se inspiren, que digan: “Wow, si Chiquis pudo a pesar de todo lo que se ha dicho, de todo lo que hemos visto que ha vivido, también puedo yo”… Es lo que estoy haciendo, es contar, estoy contando mi vida, mi jornada, a través de estas canciones, de este disco.

-Como bien dices hay una intro, pero a medida que van pasando las canciones tú vas dando mensajes, ¿cómo se te ocurrió hacer eso?

Chiquis Rivera: Yo quería encontrar una forma artística de poder contar la historia, y el contar por qué Abeja Reina, porque quizás pueden haber personas que lo van a tomar a mal, decir: “Ah, esta se cree una reina”, ¿y por qué no?, ¿por qué no me puedo creer reina?… Todas somos reinas, yo soy el tipo de reina que a través de los golpes, de las adversidades que he vivido en mi vida, me vuelto la mujer que soy hoy, que me siento así, que me siento realizada es la palabra que puedo usar, que me siento fuerte, me siento segura, en mi propia piel, y es lo que representa la portada, que para mí representa la miel, que es pues la vida puede ser agridulce, esos momentos que son amargos, yo siempre le encuentro una forma o algo dulce, algo positivo, y es lo que ha sido mi vida. Lo he dicho cuando hemos hablado de mí, de mi libro, y todo, no puedo sentirme víctima de lo que he pasado, sino ¿cómo voy a crecer?, ¿cómo voy a aprender de esta lección de vida?

-Hay una canción que se llama ‘A Lo Menso’, ¿has aprendido ya a no enamorarte a lo menso o todavía te pasa?

Chiquis Rivera: Sí, ya aprendí (risas), ya aprendí la lección, tuve que pasar por esos momentos unas cuantas veces en mi vida, pero no me arrepiento, es lo que digo ahí en el intro de esa canción, yo creo que todas nos hemos enamorado a lo menos, y creo que se vale, así que no me arrepiento porque aprendí ,y crecí, maduré muchísimo, ya sé lo que quiero, y lo que no quiero, y lo que voy a aceptar, y lo que no voy a aceptar, y de eso se trata esa canción. Yo creo que muchas se van a poder ver en esta canción al escucharla.

-Hay una frase de una de las canciones que dice: “Fue un honor que yo pasara por tu historia” es empoderada ¿quién no ha querido alguna vez decirle a alguien fue un honor que yo pasara por tu historia?

Chiquis Rivera: Por tu historia, y porque así me siento, ya sea una relación amorosa, amistad, familiar, yo sé lo que aporto, yo sé el tipo de mujer que soy, y yo sé lo que dejo en la vida de cada persona. Soy el tipo de persona, y el tipo de mujer que digo: yo quiero hacer una fuerza positiva en la vida de las personas que pasen por mi camino o que yo pase por el camino de ellos, y por eso digo al fin del día, fue un honor conocerme, fue un honor que yo te amara y me siento muy diosa, me siento así, digo nunca, nunca te vas a olvidar de mí, jamás.

-Hablas que este álbum es un relato de momentos de tiutu vida, y hay muchos temas que parecen escritos para Lorenzo, ¿realmente es así?

Chiquis Rivera: Son parte de mi experiencia, estoy contando cosas que he vivido, no más con mi ex pareja, sino en otras relaciones, es una historia que estoy contando a través de este disco, que yo sé que me van a entender muchas mujeres y también hombres, hay una canción que se llama ‘Entre Besos y Copas’, que también le queda un hombre, y pues al que le quede el saco que se lo ponga, la verdad, ya sea un tacón o sea el saco, sea un guante, lo que sea, pero no, es parte de lo que he vivido, sin tener que mencionar a alguna persona.

-Hay 5 canciones que son de tu autoría, ¿cómo te sientes cuando grabas un disco donde un gran porcentaje es totalmente tuyo?

Chiquis Rivera: Me siento muy orgullosa, me siento feliz porque me encanta escribir, me encanta desahogarme de esa manera, y más en música, porque se queda en la historia para siempre, y pues para mí es poder decir, que otro artista pueda algún día llegar a grabar una de mis canciones eso es como, que ya yo espero ese día, pero me siento muy bien, me siento muy bien sinceramente porque son canciones que puedo defender, y cuando digo eso, es defenderlo la manera de decir, lo he vivido, lo he superado, y ahora soy mejor por estas cosas que he pasado.

–Hay un tema muy especial, ‘De Contrabando’ que hizo muy famoso tu mamá, y que era uno de tus favoritos ¿cómo fue el momento de grabar esa canción?

Chiquis Rivera: Fue yo creo que la canción más difícil que grabé en todo el disco porque usé otra parte de mi voz, algo que no estoy acostumbrada, porque yo canto con banda, que uno está como compitiendo con los instrumentos, uno tiene que cantar fuerte, pero esta canción es más sensual, más sexy, una canción atrevida por lo que dice la letra, pero es una canción que amo desde chiquita, mi mamá la cantaba y me encantaba verla cantarla, es una canción de Joan Sebastian, que también me encantan todas sus canciones, así que dije: “Oye, es el momento en este disco, lo voy a hacer porque la amo“, porque amo esta canción y quise hacer algo diferente, algo muy Chiquis porque me encanta la música de los 90’s.

-¿Cómo fue escucharla por primera vez desde tu voz grabada para tu disco?

Chiquis Rivera: Fue muy emocionante porque fue muy difícil, yo creo que entré al estudio para querer grabarla como 3 veces, y no me encontraba, decía: “No, es que yo quiero oír algo diferente”… Ya cuando la terminé, y cuando ya la escuché terminada, ya hecha, me sentí tan orgullosa dije, wow, yo puedo, y es lo que me encanta, que puedo mostrar en este disco, mi rango vocal es grande, y lo estoy mostrando en este disco.

-Además del disco está la gira, ¿qué significa para ti pararte en un escenario a cantarle al público?

Chiquis Rivera: A mí me encanta, yo creo que es mi parte favorita este de todo lo que hago, también escribir, el estar en un escenario cantándole a las personas que van y toman de su tiempo, de su día, invierten su dinero en ir a verte, eso para mí significa muchísimo porque es como ese contacto, ese calor del público, los aplausos, los gritos cuando cantan contigo, es como decir, “wow, ha valido la pena todo lo que hemos pasado, todo el trabajo, las lágrimas, el sudor”, y es ese momento que te sientes invencible, y así es como me siento en un escenario, se siente muy hermoso ese calor, ese amor del publico.

-¿Qué es lo último que haces antes de subir al escenario?

Chiquis Rivera: Siempre me encomiendo a Dios, es muy importante para mí decir: “Está protegida, estoy aquí, soy una luz en este mundo”, y me encomiendo a Dios, para mí eso es lo último que hago antes de subirme porque es como decir pues sí, me estoy poniendo en las manos de Dios para que él pueda, que me haga brillar de otra manera en un escenario.

-Estás en un momento excelente de tu vida personal y de tu carrera, soltaste, te liberaste, sacaste libro, ahora este disco que te sigue empoderando, premios, estás enamorada, ¿cómo te sientes hoy?

Chiquis Rivera: Me siento, la palabra es realizada, me siento plena, me siento lista, lista para lo que viene, me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho con este disco, y que ya lo puedan escuchar. Se perdió el miedo, eso es lo que ha cambiado en mí cuando se trata de mi música, de mi carrera como cantante, perdí el miedo completamente, y eso ha marcado la diferencia en todo, en este disco, en mi gira, mis presentaciones en vivo.

-¿Qué te falta Chiquis para sentirte que este es el momento perfecto?

Chiquis Rivera: Pues lo que me falta es que mi mamá estuviera aquí físicamente, y que me diga, y que yo sé que ella está orgullosa de mí, yo lo sé, lo siento, pero me encantaría escuchar esas palabras de decir: “Wow, m’hija estoy muy orgullosa de ti, lo hiciste, lo hicimos”… Para que fuera el momentos perfecto es lo que me falta, la verdad me encantaría.

