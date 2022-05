¿Cómo saber si gané la lotería de visas 2023?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor, consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.



El año pasado me inscribí al sorteo de la lotería de visas 2023. ¿Cómo puedo saber los resultados del sorteo y qué debo hacer si he sido seleccionado para una visa? David B.

David, se han publicado los resultados de la lotería para el Programa de Visas de Diversidad del año fiscal 2023. El sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene toda la información necesaria.

¿Dónde puedo buscar los resultados de la lotería de visas 2023?

Visite la página web “DV Entrant Status Check” para determinar si usted es un ganador de la lotería. Siga las instrucciones haciendo clic en el botón “Continuar”.

Para ver si fue elegido, necesitará la siguiente información:

El Departamento de Estado le emitió un número de confirmación cuando presentó su solicitud.

El número de confirmación tiene 16 caracteres (alfanuméricos); los cuatro primeros caracteres representan el año del programa. Por ejemplo, 20231Y8DZWY3DKV9.

Su apellido tal y como aparece en su solicitud de lotería de visa. El año en que nació.

Si no encuentra su número de confirmación, vaya al sitio web “Verify Entrant”. Introduzca su nombre y apellidos, fecha de nacimiento y la dirección de correo electrónico que utilizó para entrar en la lotería para validar su identidad.

Los resultados para el año fiscal 2023 sólo estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2022 en la página web “DV Entrant Status Check”.

¿Qué debe hacer si resulta seleccionado?

Si fue seleccionado y cumple con los requisitos, debe solicitar y adquirir una visa de diversidad antes de que termine el año fiscal 2023 (del 1ro de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023). Los beneficios de la lotería de visas no se pueden trasladar al año siguiente. No se hacen excepciones.

Usted puede perder su elegibilidad para la visa de diversidad si no completa los requisitos de la lotería de visas dentro del plazo estipulado.

Comenzarán a procesar su caso después de que haya completado todos los pasos en la página web “DV Entrant Status Check”. Primero debe solicitar su visa de diversidad por escrito, tras lo cual será entrevistado por un representante del gobierno federal.

Si vive fuera de Estados Unidos, se le notificará la fecha límite para su entrevista de visa en el consulado o embajada de Estados Unidos en su país de origen.

Se le citará en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) si tiene previsto solicitar un visa de diversidad dentro de los Estados Unidos.

Información adicional para personas que ganaron la lotería de visas 2023

Compruebe que ha entrado correctamente en la lotería de visas. Muchas personas que no son elegibles para la lotería de visas se inscriben en el sorteo, sólo para ser rechazados.

Las personas que no tienen la educación o experiencia laboral requerida, no son ciudadanos de un país calificado para la lotería, o no incluyen a su cónyuge cuando están casados, por ejemplo, pueden no ser elegibles para participar en la lotería de visas.

Si el gobierno federal determina que alguien no siguió las directrices de inscripción en el programa o que no era elegible pero ganó la lotería, su solicitud será descalificada y no se tramitará la visa de diversidad.

Ganar la lotería de visas no garantiza la aprobación de la residencia permanente. Para ser elegible para una visa de diversidad, debe cumplir todas las normas establecidas por la ley de inmigración de Estados Unidos. Ser admisible en el país es uno de esos requisitos. Las personas que actualmente están o han estado indocumentadas en Estados Unidos, tienen antecedentes penales o han sido arrestadas por violaciones de la ley de inmigración deben consultar con un abogado de inmigración para asegurarse de que cumplen todos los requisitos y son elegibles para solicitar una visa de diversidad. Si no es elegible para una visa de diversidad, no la solicite. Es una pérdida de tiempo y dinero porque el gobierno federal no reembolsa la cuota de solicitud si el solicitante no es elegible.

David, antes de iniciar cualquier proceso de inmigración consulte con un abogado de inmigración con licencia en los Estados Unidos para que lo asesore debidamente.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy®.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.



Esta columna fue publicada originalmente en Inmigración Hoy® y se reproduce con permiso.



El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.



El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.