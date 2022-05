En mini falda y top transparente, Rihanna presumió su pancita de embarazo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez falta menos para que la cantante Rihanna de la bienvenida al mundo a su bebé junto al rapero A$AP Rocky. Y, aunque durante las últimas semanas su pareja ha estado bajo el ojo del huracán gracias a los rumores sobre una presunta infidelidad, la también empresaria demuestra que no le importa el qué dirán mientras se pasea con orgullo por las calles de Los Ángeles.

Y es que la intérprete de “Umbrella” ha regalado al público icónicos looks con los que ha dejado claro que disfruta al máximo de su embarazo y los cambios que experimenta su cuerpo.

Tal fue el caso del modelito con el que acudió a una cita romántica con su pareja ASAP Rocky a un exclusivo restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica.

Rihanna, de 34 años, lució un look despampanante con el que acentuó su adorable pancita de embarazo. Se trató de un revelador conjunto compuesto por un croptop y minifalda de brillantes en crochet. Para balancear el outfit, optó por un abrigo de piel sintética que combinó con una cartera plateada, del mismo color que sus sandalias.

Por su parte, el intérprete de “Praise The Lord” decidió acudir a su cita en un look más sobrio. Se trató de pantalón y chaqueta negra que acompañó con zapatos de vestir y uno que otro accesorio. View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐢𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚 || ريـهانا (@_rihannaxsudannn_)

Esta no es la primera vez que la fundadora de Fenty Beauty se luce con un atuendo que da de qué hablar, pues recordemos que durante la Semana de la Moda en París desafió a sus detractores al presentarse en nada más y nada menos que un conjunto de lencería y un cover up transparente.

