Luis Fonsi habló como nunca sobre su divorcio con Adamari López

Hace más de una década, el anuncio del divorcio de Adamari López y Luis Fonsi conmocionó al público, pues por muchos años fueron los favoritos. Si bien la pareja reveló en conferencia de prensa que su separación se daba en buenos términos y de acuerdo mutuo, esto no evitó que las especulaciones sobre este comenzaran a surgir.

Y es que no pasó mucho tiempo antes de que el intérprete de éxitos como “Despacito” y “No me doy por vencido” comenzara una relación con su actual esposa, Águeda López.

Sin embargo, diez años después de su comentada separación de Adamari López, el puertorriqueño Luis Fonsi decidió romper el silencio y sincerarse sobre cómo vivió el proceso de divorcio con la famosa conductora.

En una entrevista con Martín Cácamo, Fonsi destapó que esta etapa fue muy complicada para los dos: “Cuando uno mira hacia atrás dice: ‘Este fue un momento muy duro’. Y gracias a eso, luego pasó esto. Un divorcio no es nada divertido para nadie“, contó el famoso.

A pesar de su apertura sobre el tema, el cantautor prefirió no revelar mayor detalle de lo ocurrido dentro de su matrimonio y solo se limitó a calificarlo como un momento delicado: “Hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene el dolor personal, y tener que sacar cara y que te pregunten y uno no quiere hablar de eso”, detalló.

No obstante, esto no evitó que Luis Fonsi hablara sobre los inicios de su relación con Águeda López en medio de su polémica separación con Adamari López, puesto que la conductora de “Hoy Día” enfrentaba su dura batalla contra el cáncer de mama. View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi)

“Yo estaba empezando otra vez a atreverme a salir y conocer, en un momento muy loco de mi vida, donde por un lado dije: ‘No te empieces a enamorar de nuevo’. Y por el otro dije: ‘Es justo lo que necesito'”, precisó.

