Luisiana busca criminalizar el aborto y acusar a las mujeres de asesinato

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El proyecto de ley propuesto busca reescribir el estatuto de homicidio del estado para incluir el aborto. El proyecto de ley también anula todos los estatutos, reglamentos, tratados, órdenes y fallos judiciales federales que permitirían el aborto.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, un demócrata pro-vida, emitió un comunicado llamando al proyecto de ley “radical” y dijo que va mucho más allá de ser pro-vida.

“El proyecto de ley 813 de la Cámara de Representantes no es un proyecto de ley a favor de la vida. Además del hecho de que esta legislación es manifiestamente inconstitucional, este proyecto de ley criminalizaría el uso de ciertos tipos de anticonceptivos, así como partes del proceso de fertilización in vitro, y podría incluso servir como una barrera para el tratamiento médico que salva la vida de una mujer que está sufriendo un aborto espontáneo“, dijo Edwards en un comunicado .

Proposed Louisiana bill seeks to criminalize abortion, charge women with murder https://t.co/nE1fsu50EI — Lilith 🌻 (@Lilys_Roar) May 13, 2022

Edwards calificó la idea de que una mujer sea encarcelada por un aborto como “simplemente absurda”.

“Normalmente no comento sobre este tipo de proyectos de ley antes de que hayan pasado por el proceso legislativo, pero sentí que tenía que unir mi voz al coro de organizaciones provida contra la HB 813”, dijo Edwards.

El grupo antiaborto Louisiana Right to Life también criticó el proyecto de ley, diciendo que no es consistente con la política del grupo y que “no exime a las mujeres de la criminalización y es innecesario para proteger la vida de los bebés del aborto”.

“Nuestra política de larga data es que las mujeres vulnerables al aborto no deben ser tratadas como delincuentes. En cambio, debemos responsabilizar a las personas que realizan el aborto o venden o proporcionan los medicamentos químicos para el aborto”, dijo Louisiana Right to Life en un comunicado.

El patrocinador del proyecto de ley, el representante estatal Danny McCormick, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de ABC News.

McCormick cree que una mujer que aborta debe estar en la misma posición legal que una mujer que le quita la vida a un niño después del nacimiento.

“Cuando doy la misma protección a los no nacidos, esa es la posibilidad”, dijo.

Leer más:

Nueva York abre las puertas para recibir a empresas que salgan de estados antiaborto

Latinas y afroamericanas, las principales afectadas si se elimina derecho al aborto

Fracasan demócratas en el Senado en su misión de proteger el aborto; Biden arremete contra republicanos