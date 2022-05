¿Qué se puede meter en el horno de microondas de forma segura?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras crecía, mi madre solo tenía dos reglas de seguridad en la cocina. Una de ellas era tener cuidado al utilizar la estufa (algo bastante evidente incluso para mi cerebro de 7 años). La otra era no meter nunca metal en el microondas, regla que seguí fielmente sin entender nunca del todo por qué.

Entonces llegó aquella fatídica vez, hace unos años, en la que metí por error en el microondas un plato de comida con un tenedor de metal. Tanto el microondas como yo sobrevivimos a mi descuido, pero la experiencia de ver cómo las chispas cobraban vida en mi microondas fue sin duda una lección única en la vida. Y una vez fue más que suficiente.

No quieres que usar tu horno de microondas sea como jugar a la ruleta rusa. Por eso, para ayudarte a utilizar el microondas de forma segura, le pregunté a los expertos de Consumer Reports y a los fabricantes de microondas sobre las cosas que puedes calentar en el microondas y las que no deberías hacerlo.

Esto es lo más importante que hay que saber: Revisa el manual del propietario. Lo entiendo. A todos nos gusta saltarnos esa parte, pero si quieres asegurarte de que no estás cocinando nada inseguro en el microondas, merece la pena consultar las instrucciones de seguridad que encontrarás allí. (Y si no encuentras un ejemplar original, puedes buscarlo en internet). Tampoco debes alejarte demasiado del microondas cuando está encendido.

Dicho esto, a continuación, te ofrecemos el veredicto sobre algunos materiales, desde los potencialmente peligrosos hasta los ‘bueno, depende’ y los que son generalmente seguros.

La categoría ‘podrías destruir tu microondas’:

Metal – No debería calentarse en el microondas porque podría provocar un arco eléctrico (chipas en el interior del microondas) y potencialmente incluso un incendio, dice James Dickerson, director científico de CR.

Algunos fabricantes dicen que se pueden utilizar pequeños trozos de papel de aluminio en el microondas, solo hay que asegurarse de que no toquen las paredes. James no está de acuerdo, y dice que es mejor evitar poner papel de aluminio por completo, ya que todavía podría conducir a la formación de arcos eléctricos.

Objetos afilados, incluso los que no son de metal – Como un palillo de madera, también pueden hacer saltar chispas. Y otros materiales que pueden ser desastrosos son las uvas (algunas personas en internet han hecho experimentos con ellas) y los huevos con cáscara. Si se calientan las uvas en el microondas, se crea plasma, un gas altamente energético, que las convierte en bolas de fuego, mientras que los huevos enteros podrían explotar.

La categoría ‘es complicado’:

Hule espuma – En general, puede estar bien si solo lo calientas durante poco tiempo, como 30 segundos para una taza de café, dice Louis Nieves, ingeniero de producto de Panasonic Consumer Electronics, que fabrica microondas. Sin embargo, si lo calientas demasiado tiempo en el microondas, el hule espuma podría derretirse. Tampoco es ideal calentar comida en recipientes de plástico, porque podría producirse una lixiviación; es decir, la transferencia o fuga de productos químicos a la comida.

Productos de papel – Son complicados porque pueden estar hechos con componentes como productos químicos, pulpa de madera y otros aglutinantes, que pueden no ser seguros bajo la exposición a la luz del microondas. Las bolsas de papel, por ejemplo, no son seguras porque pueden provocar un incendio. Y los vasos de papel deben evitarse porque también pueden sobrecalentarse e incendiarse. En general, solo debes calentar en el microondas un producto de papel si está específicamente etiquetado como seguro para el microondas, dice Louis.

La categoría ‘ir a lo seguro’:

Vidrio, cerámica y gres — Son materiales que suelen ser aptos para el microondas, dice James. Sin embargo, hay que tener cuidado con los recipientes de cuello estrecho, como los frascos de jarabe, porque si el líquido interior se sobrecalienta, puede aumentar la presión y provocar una explosión, dice JL Lavina, director de relaciones públicas de LG Electronics en los Estados Unidos, que fabrica aparatos electrodomésticos como los hornos de microondas.

Tema candente

Saber cuáles artículos son seguros para el horno de microondas y cuáles no lo son hace que tengas menos probabilidades de dañarlo o acortar su vida útil. ¿De qué otras formas puedes hacer que tu microondas no tenga un final prematuro?

Mantenlo limpio. Los restos de comida pueden absorber la energía del microondas la próxima vez que lo enciendas y crear puntos calientes que podrían dañar el interior.

Ten en cuenta los tiempos de cocción. Si accidentalmente pones el microondas a 50:00 en lugar de a 5:00, es probable que dañes la unidad. (Además, RIP a esa pobre comida que acabas de diezmar.)

No lo enciendas cuando está vacío. Si no hay nada dentro del microondas, puede sobrecalentarse rápidamente y provocar quemaduras en el interior. Si tienes un microondas arriba de la estufa, cuya sustitución es más complicada que uno en la encimera, sigue estos consejos para garantizar una mayor longevidad:

Enciende el extractor de aire del microondas , para que cuando cocines en la placa de cocción inferior, la humedad que sale de tus ollas y sartenes no se acumule tanto en los componentes electrónicos de tu microondas, lo que podría acortar su vida útil. También puedes limpiar la humedad con una toalla de papel o un paño suave.

Desengrasa los filtros. Si los filtros se ensucian demasiado, el microondas podría funcionar con menos eficiencia y suponer un riesgo de incendio. Sumerge los filtros en un fregadero con agua caliente y detergente desengrasante, o mételos en el lavavajillas si el manual del usuario indica que es seguro hacerlo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.