VIDEO: Magaly Chávez termina su romance con Alfredo Adame en pleno programa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una edición más de “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”, las cosas se pusieron álgidas entre el actor Alfredo Adame y Magaly Chávez, al grado de que la influencer terminó llorando ante las cámaras de, para luego concluir su relación con el exconductor del programa “Hoy”.

El primer problema que tuvieron fue a raíz de que Adame le armó una escena de celos a Magaly Chávez por la llegada del nuevo y atractivo participante, Guty Carrera, aunque los conflictos continuaron escalando hasta que el exgalán de telenovelas hizo que las lágrimas empezaran a brotar de los ojos de su novia.

Esta situación se dio luego de que Magaly Chávez hablara con el expolítico y le expusiera la importancia de controlar su carácter y no ofender a las personas del campamento, para lo cual, destacó la promesa que previamente le había hecho Adame.

Sin embargo, el polémico famoso le dijo que había olvidado esa promesa, lo cual consternó mucho a la influencer, quien aseguró que una relación no podía funcionar si no se cumplían las promesas.

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS 👀👉 https://t.co/J707V1idaL



¡Magaly y Adame terminaron! Mientras que la guapa influencer trataba de hacerlo entrar en razón las cosas se salieron de control y decidieron finalizar su relación. 💔😭👩‍❤️‍👨 #FamososPorElDinero pic.twitter.com/YjG2QOOorx — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 13, 2022

“Por más que le digo a Alfredo ya no hables de esta manera, ya no odies, ya no digas, ya no opines despectivamente, le entra por un oído y le sale por el otro. Me hace pensar que todo lo que me ha dicho anteriormente ¿fue mentira?'”. MAGALY CHÁVEZ

Al ver la reacción de su novia, Adame no trató de entablar un diálogo, sino que se limitó a decirle que ya no confiara en él lo cual solo provocó más frustración en la concursante. Tras esto, Adame dijo que la relación tomaría el rumbo que tuviera que tomar en función de si resolvía o no su conflicto con la influencer.

Por su parte, Magaly Chávez confesó entre lágrimas que Alfredo Adame no se dejaba ayudar, por lo cual, ella ya no iba a hacer nada: “Es un poco hiriente para mí porque ignora. Yo ya no voy a hacer nada, traté de ayudarlo… Este hombre no entiende nada. Ni modo, se quedó sin novia”, señaló Magaly Chávez ante las cámaras de “Soy famoso ¡Sácame de Aquí!”.

También te puede interesar: