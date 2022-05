Futbolista colombiano de Boca Juniors denunciado por violación e intento de homicidio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El futbolista colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, fue denunciado por intento de homicidio, violación y violación de genero. La denuncia ocurre momentos antes de que el club argentino dispute la semifinal de la Copa de la Liga ante Racing Club.

Villa mantiene un juicio pendiente por maltrato a su expareja, y ahora recibe esta denuncia que nuevamente crea un escándalo para el futbolista que deberá asumir las consecuencias de sus actos.

La mujer que lo denunció en los tribunales de Lomas de Zamora, Argentina, afirmó que el suceso ocurrió el 26 de junio de 2021 en una casa de un barrio cerca del lugar de residencia del futbolista colombiano, quien vivía en la localidad de Ezeiza. Ese día, Villa iba a compartir con varios integrantes del club de Buenos Aires un asado.

De acuerdo al texto de la denuncia que entregó la víctima, el futbolista de Boca Juniors había ingerido altas cantidades de alcohol y luego abusó sexualmente de ella y tras esta situación se generó un hecho de intento de homicidio. Hasta el momento, ni el club ni el jugador han emitido algún tipo de información sobre la denuncia o los hechos ocurridos.

👉🏾Aquí la denuncia contra Sebastian Villa, delantero de #Boca.



📌La misma consta de 11 fojas https://t.co/tKVs0Ulitj pic.twitter.com/iuMASx70jA — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 13, 2022

“El denunciado me empezó a hablar mal y a maltratarme. Me manifestó que se iba a portar bien y luego por unos minutos se calmó y me propuso ir a dormir. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice “¿te gustaron mis compañeros?”, expone la carta.

La víctima detalló en la carta que Villa tras agredirla había cruzado una línea que nunca antes había hecho y empezó a temer por su vida porque no sabía cómo retirarse y solo en los alrededores se encontraban funcionarios de seguridad del colombiano.

Convocan a ratificar la denuncia contra Villa y le prohíben al jugador de #Boca salir del país



La decisión fue tomada por la fiscal Vanesa González, en el marco de la denuncia contra el colombiano por abuso sexual y tentativa de homicidio.https://t.co/S3csyMM5P5 — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2022

“Es por ello, que entre lágrimas producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”.

“El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación. Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire”, continuó la carta.

Se espera una respuesta por parte de las autoridades y de Boca Junior sobre el caso y que hará con Villa ante esta nueva denuncia del futbolista colombiano.

