¿Realmente ahorra gasolina el modo ‘Eco’?

Los conductores están deseosos de aumentar el ahorro de combustible cuando los precios de la gasolina son altos. ¿Podría ser tan sencillo como seleccionar el modo ‘Eco’ que se encuentra en muchos autos y SUV de último modelo?

Para averiguarlo, hemos probado recientemente el modo ‘Eco’ en vehículos sometidos a nuestras evaluaciones de ahorro de combustible habituales. Nos tocó un día templado con temperaturas constantes, ideal para estas mediciones simultáneas.

Como hemos visto en el pasado, el modo ‘Eco’ resultó ser desalentador tanto en las pruebas de la ciudad como en las de carretera.

Los modos disponibles permiten a los conductores ajustar las características de suministro de potencia, dejando que la computadora del auto realice ajustes en la configuración del acelerador que controla el rendimiento del motor, la configuración de los cambios de la transmisión y la respuesta de la tracción total, si el vehículo está equipado así.

Los modos más comunes son ‘Eco’ para optimizar el ahorro de combustible, ‘Normal’, y ‘Sport’ para aumentar la respuesta, principalmente reteniendo los cambios para que el motor siga en una aceleración alta, donde la potencia está más disponible. A menudo se ve ‘Confort’, para una conducción moderada, y ‘Nieve’, para hacer frente a los desafíos del clima invernal. (Nuestras pruebas se hacen en el modo por defecto, generalmente ‘Normal’, cuando hay modos de conducción para elegir).

El modo ‘Eco’ suele reducir la respuesta del acelerador, para una aceleración más suave, mientras que cambia antes, manteniendo las revoluciones del motor más bajas para conservar el combustible.

Para nuestras pruebas de ahorro de combustible, instalamos un medidor de gasolina en línea, en lugar de tomar una medida aproximada llenando el tanque de combustible. Esto requiere que uno de nuestros mecánicos corte el conducto de combustible y empalme el medidor, que mide el consumo de gasolina con precisión por CC, o centímetro cúbico.

En la ciudad

En el Centro de Pruebas de Autos de Consumer Reports tenemos un circuito urbano simulado que reproduce las velocidades y las paradas regulares que los conductores suelen hacer en un entorno urbano. Nuestros protocolos incluyen paradas completas y aceleraciones a determinadas velocidades, lo que garantiza la coherencia para comparar los resultados, e imita la necesidad de moverse con el flujo del tráfico. Al final, esto planteó una cuestión interesante: El modo ‘Eco’ atenuó el rendimiento del auto y del SUV, pero aún así tuvimos que movernos con el flujo del tráfico.

Por lo tanto, aunque la reducción de la respuesta del acelerador podría fomentar un estilo de conducción más moderado, que favoreciera al ahorro de combustible, la necesidad de alcanzar el límite de velocidad, dentro de la prueba con límite de tiempo, significaba que nuestros evaluadores tenían que acelerar el vehículo un poco más para superar justamente la resistencia añadida por el modo ‘Eco’.

En las pruebas anteriores, no encontramos ninguna ventaja en el ahorro de combustible usando el modo ‘Eco’ para la conducción en ciudad. Y resultó ser el caso de nuevo en nuestras evaluaciones más recientes.

También probamos el modo ‘Sport’. Éste hizo que los dos tipos de vehículos fueran más ágiles al conducir, y desactivó la función de parada/arranque, pero supuso una pérdida de 2 mpg como contrapartida.

En carretera

Medimos el consumo de combustible en carretera durante una conducción constante a 65 mph. Este es un escenario de manejo ideal, con la transmisión en su marcha más alta, conocida como ‘sobremarcha’, por tener una proporción inferior a 1:1. Realizamos esta prueba en dos direcciones para tener en cuenta cualquier impacto potencial del viento y el terreno.

En esta evaluación, el modo ‘Eco’ no tuvo ningún beneficio que pudiéramos medir. Y eso no es una sorpresa: la aceleración y la selección de marchas no son una variable cuando se mantiene una velocidad constante en terreno llano.

La única forma de mejorar el consumo de combustible en carretera sería quitar los soportes para bicicletas o carga que no se utilicen, conducir con moderación y respetar el límite de velocidad. Nuestras pruebas anteriores han demostrado que tanto los autos como los SUV pagan un importante ‘peaje’ en el consumo de combustible cuando pasan de 65 mph a 75 mph.

Conclusión

El modo ‘Eco’ no es un botón mágico que permite ahorrar combustible al instante. Su verdadero valor consiste en su capacidad de fomentar un comportamiento de conducción moderado que puede marcar la diferencia. Hemos visto en otras pruebas que la conducción tranquila permite recudir el consumo de 2 a 3 mpg alrededor de la ciudad, en comparación con un estilo de conducción errática.

A menudo, este modo hace que aparezca una pantalla de consumo en el panel de instrumentos que muestra el ahorro de combustible en tiempo real, y que sirve como método de entrenamiento. Esta quizás sea la mejor razón para activar el modo ‘Eco’.

