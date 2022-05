Danna Paola anuncia que se contagió de COVID-19 tras ofrecer concierto en Ciudad de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras presentarse este fin de semana en el Festival Tecate Emblema que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Danna Paola informó a través de sus redes sociales oficiales que dio positivo a COVID-19.

“Levante la mano quien creyó que era inmune al covid“, escribió en su primer mensaje de Twitter.

Levante la mano quien creyó que era inmune al covid 🤡 — Danna Paola (@dannapaola) May 16, 2022

La intérprete de temas como “Mala Fama” y “Oye Pablo” aseguró en otro mensaje que se encuentra estable; sin embargo, ha presentado un fuerte dolor de cuerpo que espera superar muy pronto.

“Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado esperemos salir de esto“, escribió en el siguiente post que recibió cientos de mensajes y reacciones.

Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap 🙏🏼♥️ — Danna Paola (@dannapaola) May 16, 2022

Pero no fue el único anuncio que compartió con sus fanáticos, ya que a través de las historias de su cuenta de Instagram subió un breve video en el que aparece sin maquillaje y bajo absoluto reposo en el que escribió: “Amigos… creí ser la resistencia y que ya no me había dado covid, estoy positiva“. View this post on Instagram A post shared by LA FA 🌼🤍 (@hor_tbfdanita)

Aunque hasta el momento es todo lo que ha dejado en evidencia, ha recibido el apoyo de sus admiradores, quienes a través de los mensajes han expresado muestras de cariño y deseos de pronta recuperación para la estrella de pop.

Recordemos que el novio de la también actriz, Alex Hoyer, también dio a conocer que se contagió de Covid tras comentar en una de las publicaciones.

Danna Paola se presentó el pasado viernes en el Tecate Emblema ante 45 mil asistentes, en donde acompañada de un equipo de bailarines interpretó sus más grandes éxitos como “Sodio”, “Mala Fama” y “Mundo de Caramelo”, y en donde también alzó la voz en contra de la violencia hacia las mujeres y exigió justicia en el caso de Debanhi Escobar.

