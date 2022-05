Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Trata de ser más desconfiado de las personas que te rodean pues muchas de ella te darán la puñalada por la espalda y te podría meter en ciertos problemas de los cuales te será muy complicado salir. Deja que la gente hable pues si lo hacen es porque eres importante y vas avanzando, preocúpate cuando ya no lo hagan. Días de reflexión, desearás volver al pasado, pero te darás cuenta de que en él hay puro miércoles y te vas a decepcionar mucho. Aguas con comer de más, vienen 2 kilos de engorda te vas a poner un poco pasada de peso así que cierra el pico. Nuevas aventuras se aproximan sobre todo sexuales, te van a dar hasta para llevar. El cambio ha sido muy difícil, te ha costado trabajo lograr lo que has logrado y nadie te ha dado nada, siéntete orgulloso de quién eres y no bajes tu cabeza por nadie que se te cae la corona que soporte.

VIRGO

Se resuelve problema familiar el cual ya tenía tiempo de estar afectándote. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo e irte lejos para alejarte de problemas laborales y familiares. La llegada de nuevas amistades hará crecer más tu alegría, pues vienen salidas y borracheras muy perras en la cual podrías aflojar las nachas. Date la oportunidad de conocerte al máximo y de comenzar a trabajar en eso que te limita y no te ayuda a crecer. Amistad podría sufrir accidente y una persona conocida termina su relación por infidelidad. Ten mucho cuidado con cambios en tu estado de ánimo que podrían afectarte demasiado. Ya no des pie a nada que no quieras, pon las reglas en tu vida y con las personas que te rodean para que no se pasen de lanza. Perdiste grandes amores en tu vida debido a que tenías tus ojos puestos en quien solo te lastimaba o pretendía hacerte daño. Manda a la ñonga a quien te haga sentir mal, no tienes por qué aguantar. Ya no finjas sentimientos por nadie, no te dejes caer ni vencer y menos humillar por personas que solo buscarán sacar algo de provecho de ti.

LIBRA

No finjas sentimientos que no existen por nadie, no trates de dar dos pasos por quien no está dispuesto o dispuesta a mover un dedo por ti. Podrías sentir rencor por cierta persona la cual te hizo daño o te lastimó con ciertos comentarios que hizo en tu contra. Cuidado con ladrar demás en contra de tus amistades pues a veces no se aguantan y podrían echártelo en cara y hasta romperte el hocico. No te agüites si las cosas no salen como quieres y deseas ten paciencia que lo que ha de ser será. No te compliques ya la existencia, manda al chorizo a toda esa gente que te incomoda o hace sentir de la fregada, ya no estás para aguantar esas tonterías. Amores de una noche muy presentes y cambios en tus estados de ánimo que te pondrán algo tenso. No dejes que nadie se interponga en tus sueños y metas, es momento que veas la vida de una manera más fácil y no tan complicada, recuerda de dónde viene y hacia dónde te diriges. Hay momentos en que te desesperas al no ver claro lo que sucede a tu alrededor, ten cuidado con fraudes los cuales podrían presentarse en estos días.

ESCORPIO

Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Te vienen cambios de humor muy perros, traiciones de personas que no te imaginas, posibilidad de un viaje de placer y cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar a personas que son muy importantes para ti. Te enteras de como la vida está jodiendo a expareja y ni modo, disfrútalo pues solo es el karma que hace su jale. Carga con un limón en tu bolso o vehículo pa prevenir accidentes porque te apen#dejas mucho al manejar o andar en la calle. Si tienes pareja, bájales a los celos, o te van a dar una buena bufada, sino crees o confías en quien tienes a lado no vale la pena seguir ahí. Viene un chisme muy perro que te hará que le eches miércoles a una amistad, ahí es donde debes decir todo lo que sabes. Te viene un cambio importante en el cual mejorarás mucho tu economía. Si no tienes nada que decir cierra el pico y deja de escupir veneno.

ARIES

Te enteras de una verdad que te pondrá los pelos de la concha de punta, aguas con esa amiga verdulera que tienes trae el gaznate bien flojo y podría regar el tepache de todos esos obscuros secretos que le has revelado. No te quejes tanto de lo que no tienes y mejor pon todas tus ganas y empeño en conseguir lo que has buscado y por lo que te has esforzado. No des más de la cuenta si tienes ya una relación nomas lo que es porque después te vas a quejar de andar con hambre. Viene un viaje muy perro para ti y la oportunidad de cerrar ciertos ciclos que habías dejado abiertos. Aguas con invertir con alguien más, te van a robar y dejar en ceros, pon atención a quien le sueltas el billete. Un viaje que se cancela en última hora por terceras personas. Si la vecina se anda metiendo donde no le llaman ponla en su lugar y verás como no se repite esa situación. Amores de una noche y cambios de ultima hora en tu manera de ser y de actuar con las demás personas.

TAURO

Es momento de tomar el toro por los cuernos y de no permitir que se quieran pasar de listos contigo, la burra no era arisca la hicieron, date la oportunidad de enfrentar tus miedos y de no permitir que nadie se sobrepase contigo. No le confíes tanto a la comadre o amigo porque anda regando el chisme por otros lados. No comas tanta harina y chile porque te vas a inflamar por gastritis o colitis. Nadie es culpable de lo que sucede a tu alrededor más que tú, recuerda que debes aprender aceptar tus errores y tus aciertos. Una persona de piel blanca podría meterte en problemas en próximas fechas, no seas tan confiado o confiada con las personas podrías cometer grandes errores al hablar de más. Ten cuidado con tratar de resolver los problemas de otras personas pues al final podrías hacer tuyo esos problemas e involucrarte de más. Hay posibilidad de asistir a un evento en el cual conocerás muchas personas importantes las cuales serán pieza fundamental en tu futuro, ponte las pilas y lígate alguien que te saque de la pobreza, acuérdate ver más por tus intereses económicos.

GÉMINIS

Muchos cambios en los dineros que te van a beneficiar de muchas formas. Hay ocasiones en que dudas de las buenas intenciones de todo mundo y no es para menos después de tantas traiciones del pasado te cuesta trabajo pensar que quien se te acerca a ti lo hace con buenas intenciones. Quien se lleva se aguanta así que busca la manera de no caer en provocaciones de tus amistades que buscarán sacarte de tus casillas. Date la oportunidad de creer más en ti y de confiar en tu capacidad de realizar tus sueños. Es momento de ver primero por ti antes que, por las demás personas, entras en un ciclo lleno de muchos cambios y oportunidades. Controla tu ansiedad, si estas soltero o soltera es porque quieres porque has tenido donde treparte bien y bonito, pero te haces que la virgen de habla cuando todos saben que ya estás bien correteada. Es momento de expresar de tu ronco pecho lo que sientes, lo que ha de ser será y si se ofenden es su problema no es el tuyo. Si ya tienes pareja ten cuidado con cometer una indiscreción delante de tu pareja pues podrías arruinar lo que con trabajo han estado construyendo.

CÁNCER

La vida te pondrá grandes pruebas de las cuales aprenderá muchas cosas entre ellas a valorar a las personas que te rodean y están contigo. No vivas en el pasado ni en lo que ya fue, date la oportunidad de conocer nuevos mundos y llenarte de personas que te llenen de felicidad tu vida. La burra no era arisca, la hicieron, así que ahora se aguantan si te has hecho mamila, esta semana tu carácter va estar de la fregada pues vas contra todos y más con quienes se han pasado de lanza contigo. Cuida la parte de tu espalda baja y riñones pues podrías estar desarrollando una enfermedad o lesión. Cuidado con esperar demasiado de quien no debes, vienen grandes sueños que se harán realidad y la oportunidad de cambiar ciertas situaciones que te venían incomodando la vida. No te quedes con ganas de realizar ese viaje que has tenido en mente hazlo y disfrútalo al 100 que a eso viniste a este mundo. Ten mucho cuidado con amistades que te rodean pues una de ellas no ha sido fiel y sincero contigo, podría meterte en problemas debido a chismes y habladurías.

PISCIS

Eres de cuidado y quien te la hace tarde o temprano te la paga, trata de llevarte las cosas con calma pues cobrar venganza podría meterte en problemas. Muchos días para reflexionar y enfrentar la realidad de la vida y de las cosas, cuida mucho quién eres y hacia dónde vas. ¡¡¡El amor se traduce en hechos no en palabras si tienes pareja y solo promete y promete y no cumple next!!! Solo te está jugando el dedo en el hocico no pierdas tu tiempo ahí. Ten mucho cuidado con infecciones y enfermedades pues entras en un ciclo en el cual tus defensas estarán algo bajas y podrías sufrir de ciertos malestares. Momentos de cambios en tu vida, de cerrar ciclos y comenzar de cero, algunas ocasiones caes mucho en las mismas situaciones de siempre que ya te han hecho daño y te han hecho caer una y otra vez. No te permitas caer por nadie ni perder el piso por nadie, mantente fuerte para lograr esos objetivos que has tenido en mente.

ACUARIO

Persona saldrá de tu vida poco a poco debido a ciertos errores que cometerá y que te dolerán mucho, pero al tercer día estarás más que listo o lista pa lo que viene. Si sigues esperando todo de esa persona te quedarás esperando, ya dale vuelta a la página y déjate de esas cosas. Si tienes una relación no andes dando caldo de calzón a nadie más porque te van a cachar y te meterás en camisa de once varas. Si no tienes pareja es por ese mendigo carácter que te cargas, no te soportas ni tú mismo y quieres que alguien más lo haga, bájale dos rayitas de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Es momento de ponerte a trabajar al 100 y ponerte a cumplir todos esos sueños y metas que has querido y deseado, no permitas que amores del pasado te gobiernen en tu presente o te vengan a causar problemas, te costó mucho salir del bache donde estabas para que vuelvas a caer por tonto. Posibilidad de iniciar negocio con una amistad, recuerda que cuentas claras amistades largas, así que traten de hacer las cosas bien hechas. Manda a la ñonga a viejas chismosas, que no te hagan sentir mal, torteales el hocico si es necesario.

CAPRICORNIO

Es momento de enfrentar todos los obstáculos que la vida ha puesto en tu camino, de hacerlos a un lado y de ir por eso que mueve tu vida, tu camino y tu mundo, amor con amor se paga, así que devuelve en la misma medida lo que hacen las demás personas por ti. Persona de tierras lejanas aparecerá en tu vida si de verdad quieres saber lo que es amar y sentirte pleno o plena date la oportunidad de iniciar algo con esa persona, te enseñará grandes cosas solo no le aflojes el bollo tan rápido para que no te veas como una cualquiera ¡Si no tienes pareja disfruta la soltería y dale vuelo a la caricia que es gratuita, solo hazlo con precaución! La llegada de persona de piel blanca de tierras lejanas podría darte una gran sorpresa pues comenzarás a desarrollar sentimientos muy fuertes. Hay momentos en que necesitas mucho de alguien de tu pasado, la vida te llenará poco a poco de nuevas oportunidades en el amor y en los negocios, no temas a cambios pues dichos cambios te darán la pauta para mejorar en muchos aspectos que no te dejaban avanzar.

SAGITARIO

Persona muy importante en tu vida concluye su ciclo en ti y ha de partir de tu vida, no te pongas triste, agradece y deja que la vida siga su curso y ponga las cosas adecuadas en tu vida. Es momento de cambiar todo eso que te estorba, eso que no te deja avanzar o que te limita en todos los sentidos, la vida es justa y todo caer por su propio peso. En el amor se ve un terreno jodido, pues no se ve perro que te ladre, eso se debe a que ya ni te arreglas ni gym, ni zumba ni nada, aprende a ver más por tu físico, un cambio de look te vendría perfecto, eres muy de que quieres alguien como Maluma pero tu estas como la Chupitos, como este el sapo deberá de estar la pedrada, así que ponte bien perris para acceder a lo mejor que se pueda, es decir para escoger y no que te escojan. Vas a traer suerte en juegos de azar, pero ponte perra para que le pegues al gordo en la lotería siempre teniendo cuidado de no caer en vicios. Algunas ocasiones desconfías demasiado de quien te rodea y dejas al descubierto tu incapacidad e interés por concretar algo estable y duradero, que no te afecten opiniones, date la oportunidad de hacer lo que te dé la gana, solo tú conoces las razones que existen para no querer iniciar una relación.