¿Multiverso? Físicos creen que nuestra realidad podría ser solo la mitad de un par de mundos

Un nuevo estudio parece sugerir que podría haber dos realidades. ¿Trama de película de ciencia ficción? Aunque la idea parezca extravagante, no está de más recordar que algunas de estas ideas, a primera instancia extrañas, han resultado ser ciertas, como la de la curvatura del espacio y el tiempo descrita por Einstein. Aun así, muchas otras teorías han terminado siendo meras posibilidades o curiosidades matemáticas, por lo menos hasta la fecha. Así que por qué no preguntarnos, ¿es el nuestro el único universo?

En un nuevo artículo publicado en Physical Review Research, dos investigadores de la Universidad de Maryland han investigan la posibilidad imaginativa de que nuestra realidad sea solo la mitad de un par de mundos que interactúan.

Según el comunicado de prensa del Joint Quantum Institute (JQI) de la Universidad de Maryland, una segunda realidad no fue exactamente lo que los investigadores Victor Galitski y Alireza Parhizkar se propusieron inicialmente encontrar.

Sus observaciones descritas en el estudio llegaron cuando estudiaban las capas de grafeno, hechas con hexágonos de carbono, y encontraron patrones de repetición que cambiaban la forma en que se mueve la electricidad.

Ahora, la pareja cree haber encontrado accidentalmente una pista que podría explicar algunos de los misterios de nuestra realidad actual. Basándose en su investigación, se dieron cuenta de que los experimentos sobre las propiedades eléctricas de las láminas de grafeno apiladas prevalecen unas condiciones energéticas especiales que se repiten siempre, produciendo resultados que se parecían a pequeños universos.

A partir de esto, los investigadores concluyeron que estas interacciones energéticas también pueden transferirse y generalizarse a otras áreas de la física, según el comunicado.

