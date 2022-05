MLB suspende a exestrella Matt Harvey por distribur la droga que le causó la muerte a Tyler Skaggs, exjugador de los Anaheim Angels

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El lanzador derecho Matt Harvey ha sido suspendido durante 60 partidos por distribuir drogas prohibidas en el escandaloso caso de la muerte de Tyler Skaggs en julio de 2019, anunció este martes la oficina de las Grandes Ligas (MLB).

Orioles pitcher Matt Harvey has been suspended 60 games for distributing a "drug of abuse" under MLB's drug program, the league announced Tuesday. https://t.co/Mj1jjjgMUc — ESPN (@espn) May 17, 2022

El exjugador de los Mets de Nueva York admitió en febrero pasado, durante el juicio por la muerte del lanzador Tyler Skaggs, que había consumido cocaína y que le había suministrado opioides al ex de los Angelinos de Los Ángeles.

Tras la muerte de Skaggs, Harvey, de 33 años, se presentó en una corte federal en condición de testigo protegido por la investigación realizada por MLB, lo que le brindó inmunidad al confesar cómo le proporcionó drogas en varias ocasiones al extinto lanzador.

El exempleado de los Angelinos Eric Kay, principal acusado en este caso de distribución de drogas que culminó con la muerte por sobredosis de Skaggs, fue declarado culpable de estos cargos y debe conocer el veredicto el 28 de junio, cuando podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Además de Harvey, otros jugadores de Grandes Ligas, como el estelar inicialista de los Rockies de Colorado CJ Cron, confesaron haber utilizado la droga, pero no se prestaron para su distribución. Orioles pitcher Matt Harvey has received a 60-game suspension for violating MLB's joint drug program.



Harvey admitted during his testimony in the Eric Kay trial that he distributed banned substances.



More: https://t.co/7GaPQ3B2Ti pic.twitter.com/q2UQERnii9— The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) May 17, 2022

Harvey, quien en su carrera de nueve temporadas acumula un balance de 50-66 con porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.42, se encontraba jugando en liga menor con los Orioles de Baltimore.

La suspensión de la MLB es retroactiva al 29 de abril y dejará al lanzador sin salario por ese periodo.