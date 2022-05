Vida después de la muerte: científicos reviven células oculares humanas de donantes de órganos

Científicos de Suiza y Estados Unidos afirman haber “despertado” células neuronales fotorreceptoras que detectan la luz en los ojos de un donante de órganos cinco horas después de la muerte y haber conseguido revivir las conexiones entre ellas.

El avance, publicado la semana pasada en la revista Nature, podría permitir a los científicos prolongar la vida útil de los órganos de los donantes y conducir a nuevas formas de tratar las enfermedades oculares.

Durante su investigación, el equipo midió la actividad de las células de la retina como modelo del sistema nervioso central para investigar cómo mueren las neuronas y para encontrar nuevos métodos para revivirlas, según se lee en el comunicado de la Universidad de Utah.

Los primeros experimentos, tanto en ratones como en humanos, indicaron que la privación de oxígeno es el factor crítico que provoca la pérdida de comunicación de los fotorreceptores con otras células de la retina.

Tras esta observación, crearon un método especial con dispositivos para mantener las células oxigenadas durante más tiempo. Esencialmente, alargaron el periodo de tiempo en que las células de la retina y las neuronas podían volver a “vivir” después de que se diera al menos uno de los otros requisitos para la muerte.

We (@fvinberg, @bwjones, @SatchinPanda and coauthors) are happy to announce our paper “Revival of light signalling in the postmortem mouse and human retina” is out now @Nature. Please check out the full paper here: https://t.co/xLYaLUWoMI Thread: 1/20

— Dr Fatima Abbas (@neurofim) May 11, 2022