Canadá prohibirá la entrada de Vladimir Putin a su territorio

Canadá impedirá la entrada en el país del presidente ruso, Vladimir Putin; su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y sus familiares, así como de otros altos funcionarios y oligarcas rusos que han sido sancionados por el país, anunció este martes (17.05.2022) el Gobierno canadiense.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, explicó en un comunicado que el Gobierno va a enmendar las leyes migratorias para evitar que los individuos que sean sancionados por Ottawa puedan entrar en el país.

In the face of the Putin regime's brutal attack, Canada stands with Ukraine – and we will hold Russia accountable for its crimes.



That's why we just announced that we’re banning roughly 1,000 Russians – including Putin and his accomplices – from entering Canada.