Guatemala: Alejandro Giammattei no asistirá a Cumbre de las Américas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes (17.05.2022) que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el foro.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó el martes la designación de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

We stand #UnitedAgainstCorruption and promote accountability for government officials who engage in corruption. We reaffirm the commitment of the U.S. to combat corruption, which undermines the Guatemalan people’s faith in their democratic institutions. https://t.co/Q3QPqg6Vyk https://t.co/fQUeSzrUaw

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 17, 2022