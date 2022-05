Cynthia Urías escuchó cuando la mamá de Belinda habló pestes de Christian Nodal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tremendo revuelo se originó en redes sociales luego de que el cantante regional mexicano Christian Nodal publicara varios mensajes dirigidos a la madre de su ex pareja, Belinda Schull, por referirse a él como “naco”. No obstante, Cynthia Urías hizo una fuerte revelación con la que demostraría que esta no ha sido la única ocasión en la que la progenitora de la cantante se refiere a su ex yerno de manera “poco apropiada”. ¡Aquí te contamos los detalles!

En medio de la controversia, la conductora del programa “¡Cuéntamelo Ya!” aseguró haber presenciado cómo la madre de “Beli” se expresó muy mal del cantante en un lugar público, sin haberse dado cuenta que ella se encontraba allí.

“El fin de semana escuché sin querer una plática de la señora Belinda, yo estaba con mi tapabocas y yo creo que la señora no me reconoció y estaba hablando muy fuerte cosas de Nodal a otra persona”, contó.

Durante su relato, Cynthia Urías destacó que la molestia de Belinda Schull radicaba en lo mal que veía la relación de su hija con el compositor de regional mexicano, algo que dejó muy claro a la persona que la acompañaba.

“Así de ‘ay, es que cómo sufría por Nodal, es que te acuerdas que a mí no me gustaba esa relación‘”, son las supuestas palabras que la progenitora de la actriz en “Bienvenidos a Edén” habría intercambiado con una tercera persona.

Urías no dejó pasar la oportunidad de reprobar este hecho y recomendar a Schull el tener más cuidado al momento de expresarse sobre los demás en un espacio público. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

“Yo no hablé con Nodal, yo no le dije nada y ni lo conozco, pero imagínate que la señora ande hablando así por la vida, que no se dé cuenta quién la escucha. Que vayan y le digan a Nodal: ‘Es que la señora sigue diciendo que tú…’. Pues ya se enfadó“, finalizó la comunicadora.

Te puede interesar:

• Cynthia Urias también recibió malos tratos de Lupita Jones: “¡Me hizo sentir como una cucaracha!”

• Como nunca antes, Cynthia Urías se mete al jacuzzi y luce su cuerpo con traje de baño negro

• Te llevamos a conocer la divertida casa de la bella Cynthia Urias y el beisbolista Jorge Cantú