Cynthia Urias también recibió malos tratos de Lupita Jones: “¡Me hizo sentir como una cucaracha!”

Tras la polémica generada por las recientes declaraciones de Sofía Aragón, participante de Miss Universo 2019, han salido a la luz otros casos de abuso por parte de Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, certamen que nació bajo el nombre de Nuestra Belleza México.

Una de las famosas que recibió los malos tratos de la directora de dicha organización fue Cynthia Urias, quien reveló la desafortunada experiencia que marcó su vida cuando apenas iniciaba su carrera hace 20 años.

En una entrevista para TVyNovelas, la conductora confesó que cuando llegó a la Ciudad de México, procedente de Los Mochis, Sinaloa, y estudiaba en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, tuvo la oportunidad de adicionar para Lupita Jones porque recibió una propuesta para participar en el concurso de belleza, sin embargo, sólo recibió malos tratos y fue rechazada de inmediato.

“Pues me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera, nunca levantó la mirada, todo el tiempo me estuvo viendo los pies, mi entrevista fue de un minuto. Ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: ‘No me sirves, gracias’“, señaló la también actriz, quien a pesar de que insistió en dar su mejor versión, Jones le reiteró que no le servía porque tendría que hacerle muchas cirugías.

“Salí muy decepcionada porque la señora a la que yo le tenía tanta admiración y respeto y que ansiaba conocer, ni siquiera tuvo la educación de verme a los ojos y ser un poquito amable“, añadió.

Antes de finalizar, la conductora de ‘Cuéntamelo Ya!’ mostró su admiración por las participantes que están alzando la voz en contra de este tipo de abusos, en especial los cometidos por Lupita Jones, quien se ha desempeñado con un cargo importante durante los últimos 30 años.

“Yo sí les creo, porque en menos de un minuto pude sentir la clase de persona que era Lupita Jones. Muchas chicas han de estar calladas todavía, pero todo cae por su propio peso“, sentenció.