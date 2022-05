La mexicana Karen Díaz Medina hará historia en Qatar 2022 al ser designada en la primera inclusión de árbitras en el Mundial masculino

For a first time in FIFA #WorldCup history, six 𝘄𝗼𝗺𝗮𝗻'𝘀 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗲𝘀 have been added to the match official list.



Referees:

🇫🇷 Stéphanie Frappart

🇷🇼 Salima Mukansanga

🇯🇵 Yoshimi Yamashita



Assistants:

🇧🇷 Neuza Back

🇲🇽 Karen Díaz Medina

🇺🇸 Kathryn Nesbitt