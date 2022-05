Tata es vetado: Hugo Sánchez no hablará con Gerardo Martino en su programa porque “se siente incómodo” con el DT de El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hugo Sánchez está de estreno con su progama “Hugo Sánchez Presenta” a través de ESPN Star+, y como de costumbre, nos regaló polémicas declaraciones respecto a Gerardo Martino, seleccionador de El Tri, a quien no recibirá en su programa.

“Hugol” fue entrevistado por el portal Mediotiempo con la intención de promocionar su programa, en el que charlará con personajes del fútbol entre los que destacan Karim Benzema, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Diego Lainez y Carlo Ancelotti.

Y ante la pregunta que muchos esperaban, Sanchéz no dudó y respondió con claridad. ¿Entrevistará al “Tata” Martino? Definitivamente no. Hugo Sánchez no se siente cómodo con el estratega argentino, especialmente porque es quien dirige a El Tri. Para el histórico delantero mexicano, la entrevista con Tata no entra.

“No me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana; los invitados que yo voy a tener son unos que dejen una huella, me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio”, expresó.

Hugo Sánchez fue bastante honesto y aseguró que su programa será de “buena onda”, con la finalidad de conocer los aspectos más humanos de sus invitados, como si se tratara de una charla en un bar, por ejemplo, con la diferencia de que es en televisión. Por ende, el Tata Martino no tiene cabida en su espacio. Polémico.

