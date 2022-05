VIDEO: Chiquis Rivera hace una dura confesión sobre la herencia de su madre, Jenni Rivera

Las controversias de la familia Rivera no cesan después de que comenzaran los pleitos por supuestos malos manejos de la herencia de la “Diva de la banda”, Jenni Rivera, situación que confirmó que la cantante dejó fuera a su hija Chiquis, quien ahora agradece la decisión de su madre y asegura haberla perdonado pues falleció antes de que pudieran solucionar los problemas entre ellas.

Janney Marín Rivera, conocida como Chiquis Rivera, se encuentra en México para promocionar su más reciente material musical “Abeja Reyna” y en entrevista con Ventaneando fue cuestionada sobre la herencia de su madre, todo ante los dimes y diretes entre su familia.

La primogénita de Jenni habló sobre el mensaje que le daría a su mamá si pudiera hablar con ella sobre la herencia, en la que sólo incluyó a sus hijos Jenicka Lopez, Johnny Angel Lopez, Michael Marín y Jacqie Marín, ésta última fue nombrada recientemente directora de las empresas de la cantante.

“Le diría gracias, porque me ayudó eso a trabajar más, a apreciar el dinero porque no nacimos ricas. El valor del dinero me enseñó y eso se siente bonito. La herencia más grande que me dejó fueron mis hermanos. Yo ya le dije gracias, ella lo sabe. No me arrepiento de cómo pasaron las cosas”.

CHIQUIS RIVERA