5 características que hacen a Géminis el signo menos amado del zodiaco

Cada signo del zodiaco posee estereotipos que los catalogan de una forma y si se trata de señalar al que tiene la fama de ser menos amado, ese es Géminis. Los nacidos del 20 de mayo al 20 de junio son catalogados como dos caras, y si bien no necesariamente significa que son traicioneros, la mayoría de la gente tiene esa percepción.

Géminis es un signo de aire mutable gobernado por Mercurio, el planeta de las comunicaciones, el intelecto y la expresión, rasgos astrológicos que los etiqueta como intelectuales, sociales, conversadores y muy adaptables. De eso se trata su personalidad dual: son camaleónicos y se acomodan a las circunstancias, por lo que las personas podrían pensar que no es genuino ni honesto.

Todos los signos del zodiaco tienen etiquetas negativas. ¿Por qué las de Géminis son más notables? El sitio Pinkvilla analizó 5 de ellas que podrían suponer las razones principales que lo catalogan como el signo menos querido de todos.

1. No es hábil para escuchar

Es un signo hábil para expresar, no así para escuchar. Esta debilidad provoca que la gente piense a Géminis no le interese la vida de sus familiares, amigos o pareja. Si bien es un problema, no significa que carezca de empatía.

2. Doble personalidad

Un día puede ser dulce y bondadoso, y al otro agresivo y poco empático. Como todos los signos tiene días buenos y malos. Sin embargo, Géminis suele ir a los extremos con mucha facilidad por lo tanto es más notable su polaridad. Además, mucha gente percibe que cambia de personalidad con las personas esto se debe a que es camaleónico, pero no significa que sea deshonesto.

3. Se aburren fácilmente

Si hablas con un Géminis y comienza a bostezar podrías ofenderte. Socialmente es una descortesía, pero astrológicamente tiene una explicación: se aburre con facilidad. Para tener tu atención debe hacer el doble de esfuerzo que cualquier otro signo.

4. Humor negro

Una etiqueta que no puede despegarse de Géminis es no saber si está bromeando o dice las cosas en serio. Este tipo de personas acostumbran el humor negro y no todo el mundo comprende su sentido de diversión.

5. Falta de compromiso

Géminis vive en una constante lucha para equilibrar su vida. Al ser muy inteligente, acepta más responsabilidades de las que puede soportar. Es habitual en él que cancele compromisos o los olvide. Sin embargo, esto no quiere decir que no le importen.

