Así lucía William Levy cuando debutó en las telenovelas hace más de una década

William Levy es uno de los galanes más aclamados de la televisión, pues ha participado en decenas de historias que lo han catapultado al éxito, no solo por su talento, sino por su físico envidiable, cualidad que lo ha acompañado desde su debut en este género.

El protagonista de melodramas como “Sortilegio” y “Café con Aroma de Mujer” tenía 26 años cuando se estrenó como actor de telenovelas; esto luego de participar en el programa de telerrealidad de Telemundo, “Protagonistas de novela”, en Miami en el año 2002.

En dicho programa, los participantes buscaban abrirse camino en el medio artístico, entre ellas su ahora expareja Elizabeth Gutiérrez. Y, aunque en ese entonces él no fue el ganador, lo cierto es que su carisma cautivó al público y lo llevó a obtener su primer papel algunos años más tarde.

Se trató de un papel secundario en el teledrama estadounidense “Olvidarte jamás” (2006), de nombre ‘Germán Torres’, quien era uno de los empleados del rancho del protagonista, Diego Ibarra (interpretado por Gabriel Porras).

Desde entonces, la carrera de William Levy no hizo más que ir en ascenso, ya que protagonizó por lo menos una decena de melodramas antes de alejarse del género televisivo por un tiempo, para perseguir una carrera en Hollywood.

