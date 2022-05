Dodgers: insólito error de Max Muncy a un out de la victoria le regaló el partido a los Phillies, que dejó a Los Angeles tendido en el terreno [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un error increíble de Max Muncy cortó la racha de siete victorias consecutivas de los Dodgers, que fueron dejados en el terreno por los Phillies en la tarde de este domingo (4-3), en un partido que se extendió hasta la décima entrada.

Zach Eflin y Tony Gonsolin nos regalaron un gran duelo de pitcheo. Jonrones de Mookie Betts y del mexicano Edwin Ríos adelantaron a los Dodgers. En el sexto reacción Philadelphia con un cuadrangular de Garrett Stubbs.

En la novena entrada, con dos outs, Yency Almonte se descontroló y no pudo cerrar el encuentro. Permitió un doble a Nick Castellanos. Dio boleto intencional a Kyle Schwarber para tener la opción del out en segunda, pero la estrategia no salió. Un hit de Jean Segura empató el encuentro.

Jean Segura delivers and ties it up in the 9th! pic.twitter.com/I2g65L9N5V — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 22, 2022

En la alta de la décima, un hit de Trea Turner impulsó a Betts y pareció abrir el camino a los Dodgers. No obstante, los Phillies respondieron gracias al error de Muncy.

Un roletazo de Alec Bohm parecía significar el último out del encuentro, pero el segunda base de Los Angeles no logró ubicar la pelota a tiempo y se le pasó. La pelota no le quedó muy lejos, pero sí lo suficiente para perder el partido.

Philadelphia tenía a Garrett Stubbs en tercera y a Roman Quinn, uno de los jugadores más rápidos de la MLB, en segunda. Todos corrieron y anotaron… y así terminó la racha de los Dodgers, que siguen como líderes de la División Oeste de la Liga Nacional (27-13). Phiwadewphia Phiwwies. pic.twitter.com/kMzcEO7NAa— MLB (@MLB) May 22, 2022

También te puede interesar:

El camuflaje le sienta bien a Julio Urías, quien se desquita de los Phillies al no permitir carrera en triunfo de los Dodgers

Los Dodgers podrían jugar en Londres tras acuerdo entre la MLB y las autoridades inglesas

Los Dodgers barren en la serie a los Chicago Cubs y suman su sexta victoria en fila; Walker Buehler hizo historia con 100 aperturas en la MLB