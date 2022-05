Extrañas señales de la sonda espacial Voyager 1 tienen desconcertada a la NASA

La Voyager 1 lleva 45 años atravesando el sistema solar. Hoy, tras su largo viaje por el espacio desde su lanzamiento en 1977, se encuentra a casi 23,500 millones de kilómetros de la Tierra en el “medio interestelar”, más allá de la influencia del Sol, y sigue alejándose del sistema solar a unos 60,000 kilómetros por hora.

A pesar de su alta edad, todo parece indicar que Voyager 1 sigue funcionando correctamente. Sin embargo, los ingenieros de la NASA que trabajan en esta nave espacial se han visto recientemente desconcertados por el sistema de articulación y control de la sonda, que está generando datos que parecen ser completamente aleatorios.

We’re investigating a mystery with @NASAVoyager 1.



While the 45-year-old spacecraft continues to return science data and otherwise operate as normal, some system readouts aren’t reflecting exactly what’s happening onboard. https://t.co/yTFQ4SsOCb

— NASA JPL (@NASAJPL) May 19, 2022