La carta de tarot para la semana del 23 al 29 de mayo 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Cinco de Espadas

1. Cinco de Espadas: Situaciones de conflicto contigo mismo, son días para pensar en dónde esta la falla, para regresar y buscar en dónde estas haciendo mal. La búsqueda te puede dejar fatigado, fatigada, con nada de ganas de seguir adelante, pero no te rindas, una derrota no implica que vayas a perder. Ten cuidado con lo que deseas, no todo triunfo implica felicidad, así que desea bien. Será una semana para compartir, desde tu tiempo hasta tus ganancias, participa en asuntos de caridad. Tu trabajo es tan bueno como el de los demás, no caigas en envidias, valora tu esfuerzo y ahórrate esa energía de baja vibración. Es una semana para que trabajes en equipo, esto te traerá crecimiento, dividir el triunfo entre varios también es muy válido. La recuperación esta de tu lado, ya sea económica o anímicamente, no permitas que nadie intervenga en esta gran emancipación. Ocúpate de no involucrarte de más en conflictos de familia que no es muy cercana, esto solo te puede dejar pleitos que cargaras sin necesidad alguna.

2. Rey de Copas

2. Rey de Copas: Son días para poner atención a hijos, esposo, esposa, será de vital importancia poner por sobre todo a la familia, amor incondicional y sinceridad es lo que saldrá del corazón esta jornada. Estar al frente de tus negocios, de tu oficina, hará que encuentres la estabilidad que tanto buscabas durante meses enteros, seguirá el crecimiento profesional. Es momento de empezar a confiar, de dejar las dudas atrás y sentir seguridad en ti y sentir confianza en quienes están junto a ti. Aprovecha tus momentos de soledad, no todo el tiempo tienes que estar en compañía para sentirte completo, la soledad también enseña muchas cosas. Grandes días para comprometerte, desde un matrimonio hasta una sociedad, firma sin miedo. La abundancia que te regala esta semana será el fruto de lo que cosechaste en meses anteriores, distribuye bien. Es un buen momento energético para limpieza energética en casa. Puedes recibir noticias de familiares lejanos que nunca has conocido, ellos querrán acercarse a la familia y retomar lazos, así que date el tiempo para esta reunión y conoce a esa rama familiar que te traerá nuevas historias, nuevas maneras de ver a tu familia y entenderla.

3. Diez de Copas

3. Diez de Copas: Una semana de dichas, una semana en donde las cosas materiales no te harán tan feliz como la convivencia con las personas a las que amas y te aman. Reuniones en puerta para grandes reencuentros, fiestas que llegan a ti para relajarte y recargar tu energía de buenos momentos. Por fin el camino despejado, las encrucijadas se quedan atrás y caminas sin miedo por el camino que escogiste, confiando en tu atinada decisión. Encontraras armonía entre tu cuerpo, tu alma y tu mente, ese equilibrio en el que tanto trabajaste por fin lo sientes en el reflejo de tus palabras, acciones, ahora sí, todo lo que piensas y haces tiene una coherencia sorprendente. Recuerda que todo lo bueno requiere de un esfuerzo para que siga siendo bueno, requiere de no descuidarlo para que sea más estable y encuentre un anclaje a la tierra y al universo. No dudes en compartir el camino que seguiste para estar en ese equilibrio por el que trabajaste tanto, las personas te escucharan pues ven en ti un verdadero y real cambio. Es un momento ideal para sacar de tu vida con gran sutiliza todo eso que te lastima, te lastimo, desde personas hasta emociones.