EE.UU. anuncia fin a exención del pago de la deuda rusa en dólares

Estados Unidos pondrá fin a una exención que permite a Moscú pagar sus compromisos externos con dólares a partir de las 04H01 GMT del miércoles, anunció el Departamento del Tesoro el martes (24.05.2022).

El fin de esa exención llega a dos días de que venza el próximo pago del servicio de la deuda rusa, que es de cerca de 100 millones de dólares en intereses sobre sus obligaciones, lo que deja a Moscú expuesto a un eventual impago de sus obligaciones.

En vigor desde el inicio de las sanciones occidentales contra Rusia en represalia por la invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero pasado, dicha exención había permitido a Moscú escapar hasta ahora del default.

