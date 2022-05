Steven Tyler se interna voluntariamente en una clínica de rehabilitación, tras recaer en las adicciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los seguidores de la legendaria banda de rock Aerosmith tendrán que esperar para volver a ver a sus ídolos en vivo, porque la agrupación ha cancelado todas sus presentaciones hasta nuevo aviso, incluida una residencia de conciertos programada en Las Vegas para el verano próximo.

La razón, según ha explicado el grupo a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, se debe a la reciente recaída de su vocalista Steven Tyler, que lo ha obligado a internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación para lidiar con sus problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. “Lamentamos mucho informar a nuestros fans y amigos que debemos cancelar nuestra primera serie de fechas de la residencia de Las Vegas este junio y julio mientras él se concentra en su bienestar”.

A pesar del arduo trabajo que Tyler ha realizado todos estos años para mantenerse sobrio, la cirugía de pie a la que se sometió recientemente sacó a la luz viejos demonios debido a la medicación que tuvo que tomar para controlar el dolor. “Ha recaído y ha ingresado voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación“. Sus compañeros se sienten devastados por fallarle al público que tanto les ha dado. Sin embargo, lo más importante ahora para todos ellos es la salud de Steve. “Gracias por entender y por apoyar a Steve durante este tiempo”.

Asimismo, detallaron que será a mediados del próximo año cuando retomen sus compromisos musicales y han prometido mantener a sus fans al tanto de cualquier actualización. En 2019, el cantante de 74 años confesó a la revista GQ la lucha que ha tenido que enfrentar para dejar atrás la vida de excesos que llevó durante gran parte de su vida adulta y comparó su adicción a las drogas con el viaje de la protagonista de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll.

“Me metí por el peor camino. Bajé a la madriguera del conejo. Fui a perseguir a Alicia”, recordó Steve. “Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaban y no paré, hasta el punto de llegar a hacerle daño a mis hijos, a mi vida, a mi familia y a mi banda. Hubo un momento en el que no tenía una banda y no me importaba”.

También te puede interesar:

-Steven Tyler abrió un refugio para mujeres acosadas

-Steven Tyler inicia batalla en contra de Donald Trump