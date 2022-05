Critican al Canelo Álvarez por traidor: el actor mexicano Sergio Goyri atacó al boxeador tapatío en nombre de Chivas de Guadalajara [video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX despierta muchas pasiones en todo el territorio mexicano. Los éxitos del Club Atlas han llamado la atención de los seguidores del balompié azteca. Incluso, los grandes resultados que ha conseguido el conjunto rojinegro ha arrastrado a la “traición” a Canelo Álvarez. El boxeador tapatío mostraba cierta afinidad por Chivas de Guadalajara, pero los recientes éxitos de los “Zorros” le han hecho cambiar sus gustos, algo que no perdona Sergio Goyri.

Las críticas sobre Saúl Álvarez no se hicieron esperar. Canelo fue captado en el Estadio Jalisco luciéndo una camiseta del Club Atlas. Su cambio de equipo en el fútbol mexicano fue muy criticado a través de las rede sociales, especialmente por los aficionados del “Rebaño Sagrado”. Incluso, el reconocido actor Sergio Goyri fue muy tajante con su reacción al gesto del boxeador mexicano.

“Ahora resulta que el señor Canelo, que acaba de perder una pelea, y que yo le iba a él -porque lo estuve apoyando siempre- quería comprar a las Chivas. ¿Querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? No Man… chester City, cabrón. No mames, hay que tener un poco de identidad”, sentenció el actor en unas declaraciones difundidas en redes sociales.

Goyri se mostró muy afectado por este cambio de equipo de Saúl Álvarez. El actor le recordó al Canelo que, a pesar de que Chivas de Guadalajara no pasa por un gran momento en la actualidad, sigue siendo uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano.

“No estés con el que ahorita gana porque el Atlas tiene dos campeonatos y Chivas tiene 12; a lo mejor estás muy chavo y a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón, que somos chivas de verdad y no cambiamos de playera. Lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas no te lo voy a perdonar jamás“, exclamó. Si tomas, no manejes.



Si tomas, no abras tus redes.



Si tomas, no hables frente a una cámara.



…este video de Sergio Goyri huele a Bacardí. pic.twitter.com/SuoR6TX12D— 𝗟𝘂𝗶𝘀 🎬 (@carbajo) May 28, 2022

Canelo Álvarez y el Atlas

Este amorío de Saúl Álvarez con el conjunto rojinegro viene desde la temporada pasada. En la final de la Liga MX anterior, el boxeador tapatío apoyó a los “Zorros” para que pudieran coronarse campeones ante el Club León. Canelo reconoció que su nueva afinidad por este club se generó gracias a las motivaciones de su entrenador, Eddy Reynoso. ¿Cómo convenció Eddy Reynoso a Canelo de dejar Chivas por Atlas? https://t.co/Nf6wTH17rs— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 27, 2022

