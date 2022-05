¡Puro poder mexicano! Checo Pérez y Pato O’Ward firman un día histórico para el automovilismo azteca

El domingo 29 de mayo ha quedado inscrito en los libros de historia del automovilismo mexicano, ya que dos pilotos de dos competencias diferentes subieron al podio: Checo Pérez en primer lugar, tras ganar el Gran Premio de Mónaco, y Patricio O’Ward en segundo lugar en las 500 Millas de Indianápolis (Indy 500).

En ambos casos este fue el mejor resultado para un piloto mexicano en sus respectivos circuitos, y que se dieran el mismo día fue algo que se quedará por siempre en la memoria de los fanáticos aztecas del automovilismo.

Sergio Pérez reinó en el Principado, el séptimo circuito de la temporada de la Fórmula 1 y el más representativo del Mundial, tanto por su historia como por la complejidad que implica correrlo; sin embargo, eso no achicó al piloto mexicano y derrotó en una carrera muy cerrada al piloto de Ferrari, Carlos Sainz.

Getting the party started in the Principality 💪 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/QdIBKzolrI — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 29, 2022

El podio lo completó el coequipero de Pérez, Max Verstappen, mientras que el cuarto lugar fue para Charles Leclerc, quien estaba en casa, pero no pudo hacer mucho contra la pericia de sus competidores. Un sueño hecho realidad, tantos años soñando con esta victoria y hoy llegó. A celebrar México 🇲🇽 los llevo a todos en el corazón. Excelente trabajo @redbullracing 💪#monacogp pic.twitter.com/sT8UVQb1S6— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 29, 2022

Por su parte, Pato O’Ward estuvo muy cerca de concretar su victoria en el Indy 500, la que hubiera sido la primera para un mexicano en la carrera más icónica de automovilismo en los Estados Unidos; sin embargo, las circunstancias no jugaron a su favor y tuvo que conformarse con un segundo lugar que también es histórico para México, ya que nadie de esa nacionalidad había alcanzado tal logro. We will hold our heads up high. So proud of everyone, next year we will give it another go🧡 P2 at the 106th Indy500. Thanks for the amazing race car @ArrowMcLarenSP #Indy500 pic.twitter.com/cXwa9nb61I— Pato O'Ward (@PatricioOWard) May 29, 2022

O’Ward arrancó en la séptima posición y fue escalando lugares hasta convertirse en el líder de la competencia, condición que conservó durante 26 vueltas, pero 4 antes del cierre todo cambió, ya que un choque y una bandera roja reiniciaron la competencia y perdió su ventaja. Al final, en un cierre de alarido, Marcus Ericcson se llevó el triunfo. Sergio "Checo Pérez ganó el GP de Mónaco.🥇

Patricio "Pato" O'Ward queda 2do en la Indy 500🥈

Ambos representando de gran manera a nuestro país colocando la bandera de México en lo más alto ¡Orgullosos de ambos!🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/Ogc3WbEEoV— Félix Rios (@Sangresudoryft1) May 29, 2022

No cabe duda que el automovilismo mexicano está mejor que nunca y cuenta con dos titanes que son dignos representantes aztecas.

