Abren en Los Ángeles la primera tienda de ropa que funciona con una aplicación y código de barras

La apertura esta semana de la primera tienda de ropa que funciona a través de una aplicación del teléfono y códigos de barra en el condado de Los Ángeles, generó muchas expectativas, pero el nuevo comercio no fascinó a todos.

“La verdad no sé si va a durar. Ahorita es la novedad, pero hay ciertas cosas que no necesitan ser reinventadas, y puede ser un problema para alguien que vaya a la tienda y se le olvide el teléfono; o se le acabe la batería”, dice Cuquita González, una joven de 28 años que visitaba por primera vez la primera tienda de ropa de la corporación Amazon que funciona con una aplicación de celular.

“Tal vez pueda funcionar para la gente que se la vive en el teléfono; y este tipo de tiendas fomenta más la cultura de hacer todo en el teléfono”.

Amazon abrió su primera tienda de ropa, accesorios y zapatos para hombres y mujeres que usa códigos de barra (qr). El cliente tiene que bajar la aplicación de Amazon, y al escanear el código de barra de la prenda que le gusta, revisa si hay de su talla, los colores y otros detalles del producto. Luego puede pedir que se la lleven a un probador para medírselo.

Amazon ya tiene tienda de ropa que funciona con una aplicación por teléfono.(Araceli Martínez/La Opinión)

De acuerdo a un empleado de la tienda Amazon Style, esto puede llevar de 5 a 10 minutos; y ya en el probador, el cliente puede ordenar desde la aplicación que le lleven otras tallas que mejor se le acomoden a sus necesidades.

La aplicación telefónica también permite a los clientes mandar productos para recoger en el mostrador, y elimina la necesidad de caminar alrededor de la tienda con las compras potenciales.

También a través de la app se puede hacer el pago de las compras.

La tienda de ropa de Amazon se localiza en el mall La Americana en Brand de la ciudad de Glendale, en el condado de Los Ángeles.

Al salir de la tienda, Evelyn Chacón confía que prefiere comprar online que manejar hasta la tienda de ropa de Amazon.

“Si uno tiene Amazon Prime, no paga por el envío. Así que no vale la pena venir hasta acá”.

Dice que la diferencia con otras tiendas, es que solo tienen una prenda en exhibición por cada modelo, y si la gente se lo quiere medir, se lo mandan al probador, y cuando llega, ya está todo ahí.

“Es lo mismo que en otras tiendas. La diferencia es que no tienes interacción con los empleados, pero no me gustó. Para esto prefiero comprar online desde mi casa”.

A Silvia Garza tampoco le gustó “para nada” la tienda.

“A mi se me hizo difícil porque no sé si tengo la aplicación, pero no volvería. Prefiero mil veces ir a una tienda tradicional, donde pueda escoger mi talla y que me atiendan”.

Considera que a lo mejor, esta clase de tiendas puede funcionar entre los jóvenes.

Odalys Chacón, una joven veinteañera, que salió con una bolsa de la tienda de Amazon, dice que le gustó el concepto porque es un comercio diferente y sí volvería de compras.

“Fue fácil para mí comprar lo que quería”, dice.

La tiendas que funciona con una aplicación de teléfono no son para todos. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero Suseli López, una madre de familia de unos 40 años, salió decepcionada y con las manos vacías de la primera tienda de ropa del gigante del comercio electrónico.

“Para mí no funciona. No me gusta así como ésta. Quizá si les guste a los muchachos como mi hija de 15 años”.

Pero A Jocelyn Chilil, la hija adolescente de Suseli, no le encantó; y dice que prefería comprar su ropa en una tienda donde no haya necesidad de usar aplicaciones y códigos de barra.

Amazon tiene otras tiendas de manera física, una de ellas estaba en la plaza La Americana, pero de momento se encuentra cerrada. También es propietaria de WholeFoods. Pero la tienda de ropa, abierta esta semana, es la primera que funciona básicamente con una aplicación y códigos de barras.

La tienda le da también a los clientes la oportunidad de ordenar en línea; e ir a probarse sus pedidos al local en La Americana en Glendale.