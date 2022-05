Lionel Messi ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “Yo creo que no hay dudas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lionel Messi, jugador argentino del París Saint-Germain, afirmó este lunes en una entrevista concedida a TyC Sports que el delantero del Real Madrid Karim Benzema “merece el Balón de Oro“.

Messi analizó su primer año en el París Saint-Germain tras su salida del Barcelona y, además de hablar sobre Karim Benzema, explicó cómo ha sido su adaptación a la capital de Francia y reconoció que su actual equipo vivió un mal momento tras su eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la ‘Champions’, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, afirmó sobre el Balón de Oro.

Una de las eliminatorias en las que Benzema firmó dos buenos partidos fue, precisamente, frente al París Saint-Germain. A esos dos duelos se refirió Messi, que reconoció que él y sus compañeros no acabaron contentos tras caer eliminados.

“Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de ‘Champions‘ y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta ‘Champions'”, explicó.

“Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasa eso, después cambia el partido”, apuntó.

Messi no quiere despedirse del fútbol sin ganar la Liga de Campeones una última vez. Así lo reconoció a lo largo de la entrevista: “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la ‘Champions’, que la ‘Champions’ son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera”, manifestó.

Messi y su difícil adaptación a París

Asimismo, se mostró algo nostálgico de su anterior vida en Barcelona. Allí, declaró, “tenía todo” después de llegar muy pequeño. De hecho, resaltó, vivió en Barcelona más tiempo que en Argentina e informó de que no tenía pensado “cambiar nada”.

“El primer día del colegio fue terrible porque Antonella y yo salimos llorando. No entendíamos que hacíamos allá. Thiago entendió todo, extrañaba a los amigos, pero se adaptó rápido. Mateo también se adaptó rápido. Ciro al final empezaba por primera vez en la escuela y estábamos menos preocupados. Fue un cambio duro, fue duro. La adaptación no fue fácil. Después de todos los años que pasé en casa me costó porque ya era mayor y no quería salir”, recordó.

