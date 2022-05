¿Vale la pena lavar la ropa con el método ‘stripping’?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A algunas personas les encanta mostrar sus trapos sucios en las redes sociales. Especialmente cuando se trata de lavar la ropa sucia. Las publicaciones de #laundrystripping han acumulado 145.9 millones de vistas tan solo en TikTok.

Así es, ver a gente desconocida remojando su ropa -como en los viejos tiempos- se ha convertido en un placer culpable para millones de fanáticos de la lavandería. Imagínate a un bloguero llenando una bañera con agua caliente, pócimas de limpieza y uniformes de trabajo sucios, gorras sudadas o mantas para perros (o incluso una pila de sábanas o toallas aparentemente limpias).

Y ahora, el aficionado a la limpieza revuelve suavemente el líquido como si fuera un brebaje de brujas, con el extremo superior de un palo de escoba. Al final, una vez retirada la ropa mojada, ¿qué queda en la bañera? Agua turbia que parece indicar que esas prendas estaban realmente sucias.

“Hacer o ver la tarea física de limpiar puede ser gratificante, de la misma manera que armar un rompecabezas puede ser reconfortante y tranquilizador: estamos transformando el caos en orden y limpieza”, dice Caroline Given, trabajadora social, terapeuta y directora general de Therapy for Busy People. “Con el método stripping de lavado de la ropa, creo que también nos reconforta esta idea de que estamos comprobando visualmente la limpieza y la desinfección”.

¿Satisfactorio? Seguro. ¿Necesario? No precisamente. Hay mejores opciones.

¿Qué es el método stripping de lavado de la ropa?

El lavado stripping es el proceso de sumergir los artículos de lavado en una bañera para extraer la suciedad acumulada, el detergente y el suavizante de las prendas de vestir, la ropa de cama o cualquier cosa que laves.

“No estamos seguros de cómo empezó, pero es posible que el lavado stripping haya surgido de la necesidad de limpiar artículos grandes, como alfombras y edredones o cobijas, que no caben en la lavadora”, dice el ingeniero de pruebas de CR, Richard Handel, quien supervisa nuestro laboratorio de lavandería. “El proceso puede ayudar a remover los residuos acumulados. Pero también puede quitar el tinte y dañar ciertos tejidos vulnerables al calor y al alto pH”.

Los aficionados a este lavado suelen poner la ropa en remojo durante horas en una mezcla de agua caliente, bórax, sosa y detergente hasta que la suciedad se separa lentamente de la tela. La sosa de alto pH (un carbonato de sodio conocido comúnmente como ceniza de sosa), funciona como limpiador y ablandador de agua. Es potencialmente cáustica, y Handel recomienda usar guantes y una máscara para evitar tocar e inhalar las partículas de polvo dispersas.

Después de sacar la ropa, el agua sobrante puede quedar turbia y gris, negra o del color de la tela. Pero te quedará la ropa más limpia, así como también una larga tarea de limpieza. Pon la ropa mojada a secar y limpia la bañera para evitar las manchas de tinte.

¿De dónde vienen esos residuos?

El método stripping de lavado de ropa es una buena solución para la ropa muy sucia que se piensa dos veces antes de meterla en la lavadora. Pero también puede eliminar residuos que no lograrías quitar de otra manera. La acumulación de residuos en las prendas de vestir, la ropa de cama y otras prendas puede ser consecuencia de una variedad de cosas:

El uso de un detergente o suavizante demasiado concentrado (especialmente si se combina con niveles bajos de agua en las lavadoras actuales de bajo consumo)

El enjuague incompleto

Por llenar demasiado la lavadora (la ropa que se mueve y se agita entre sí ayuda a limpiar la carga y a eliminar los residuos que quedan)

Agua dura (agua con alto contenido en minerales)

Y aquí está lo importante del asunto: Los residuos de los detergentes, cuando quedan en la ropa limpia, pueden provocar picazón y sarpullidos.

“Para la mayoría de las personas [los residuos de la ropa] no son un problema, e incluso pueden dar a sus prendas una fragancia agradable”, dice Handel. “Para otras personas con alergias o sensibilidades cutáneas, puede suponer un problema”.

¿Es necesario hacerlo en la bañera?

No. Hay una forma más eficiente, dice Handel. Puedes usar fácilmente los ajustes especiales de tu lavadora para obtener mejores resultados.

“Lavar la ropa en la bañera es eficaz, pero es incómodo, lleva mucho tiempo y es sucio”, dice Handel. “¿Quién quiere arrastrar la ropa empapada de la bañera por toda la casa hasta la lavadora o la secadora? En cambio, puedes hacer fácilmente un ciclo de enjuague y centrifugado en una lavadora de carga frontal o un remojo y centrifugado profundo en una lavadora de carga superior, sin detergente. No verás cómo se escurren los residuos y el tinte, pero ¿realmente lo necesitas?”

Aquí tienes tres consejos para evitar la acumulación de residuos:

Reduce al mínimo el uso de detergente concentrado. Empieza por usar la dosis más baja recomendada en tu vaso de detergente para una carga media. (Mira a continuación las mejores selecciones de nuestras pruebas de detergentes para ropa). Si no es suficiente para limpiar tu ropa, aumenta ligeramente la cantidad.

Escatima también con el suavizante, o sáltalo por completo. Si bien parte del suavizante se va por el desagüe durante el ciclo de enjuague, un poco se queda adherido en los tejidos, dice Handel. Por lo tanto, reducir el detergente y el suavizante disminuye la cantidad que pueda quedar en la ropa, así como lo que se tira por el desagüe. Y eso es mejor para el medio ambiente.

Por último, no sobrecargues la lavadora. Esto permite una mejor agitación entre las prendas para una mejor limpieza. Si es necesario, lava cargas más pequeñas para reducir las chances de que los residuos se queden en tu ropa. Las lavadoras modernas suelen ser eficientes en cuanto al consumo de agua y energía, por lo que, en última instancia, usarás menos agua haciendo dos cargas en comparación con el lavado de cargas enormes.

Es cierto que todo esto puede no ser tan gratificante visualmente como lavar la ropa con el método stripping. Pero puedes seguir mirando esos videos virales para satisfacerte.

