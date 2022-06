Comunidad LGBTQ sale al rescate de vendedora ambulante a quien le roban su Van por quinta vez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Roselia Milagro Rosales Gil, más conocida como Rosy, le robaron por quinta vez su vehículo tipo Van que utiliza para transportar y preparar parte de la comida que suele vender afuera de los antros de la comunidad LGBTQ+ en Los Ángeles.

Y debido a que Rosy se ha convertido en parte de esta comunidad a la que alimenta durante las noches que salen a divertirse, algunos de sus miembros se unieron para organizar la campaña de recaudación Help Rosy recover from theft (Ayuda a Rosy a recuperarse del robo) a través del sitio GoFundMe.

“La primera vez que me robaron la Van fue en 2016, cuando aún la estaba pagando. Después me la volvieron a robar en el año 2018; otra vez en el 2020; y este año, el 28 de febrero; y más recientemente el 18 de mayo”.

Roselia “Rosy” Milagro Rosales Gil, una guatemalteca que alimenta a la comunidad gay. (Cortesía)

En todas las ocasiones, el robo ha ocurrido en la vía pública cuando ella ha estado ausente; y Rosy ha hecho el reporte a la policía, y ha recuperado su unidad.

“Pero toda arruinada, con las puertas y el encendido dañado, y sin nada del equipo de trabajo. La última vez, hasta se llevaron la ropa que acaba de sacar de la lavandería”, dice.

El robo más reciente ocurrió el 18 de mayo en la Plaza México de la ciudad de Lynwood.

“Fui a mandarle dinero a un hermano mío que tengo en Guatemala. No tardé ni una hora, y cuando salí ya no estaba mi Van en el estacionamiento de la Plaza México frente al negocio de Nueva Visión. Hice el reporte con el sheriff de Lynwood”.

El robo de su vehículo de trabajo es un duro golpe a la economía de Rosy, quien tiene una hija, Aylan Rosely de 17 años que aún depende de ella.

“Ahorita me prestaron una troquita para poder ir a trabajar, al menos unos días durante la semana”.

Rosy Milagro Rosales Gil es muy querida entre la comunidad LGBTQ+. (Cortesía)

Emigró hace 23 años de Guatemala. En su país dejó a su hijo bajo el cuidado de su madre. Ahora Yony Esmaily Sosa Rosales tiene 28 años y vive en Guatemala. Rosy se siente muy orgullosa de Yony, a quien apoyó con el envío de dinero de la venta de su comida. El muchacho no la defraudó. Estudió dos carreras universitarias.

En Los Ángeles tuvo una hija, pero Rosy pronto se convirtió en madre soltera, ya que el padre de su niña falleció cuando la menor iba a cumplir tres años.

Durante sus primeros años como inmigrante, trabajó en la cocina de restaurantes, pero hace 17 años, cuando su hija nació, decidió lanzarse como vendedora de comida en la calle, para tener más tiempo para la crianza.

“Al principio me subía al Metro con mi carrito de metal y la comida. No tenía un carro y el Metro era la única manera de llegar al lugar donde me ponía a vender. Ya en 2016, me compré mi Van”.

No imaginaba que se convertiría en blanco cotidiano del hampa.

La comunidad LGBTQ+ disfruta de los platillos mexicanos y guatemaltecos de Rosy Milagro Rosales Gil. (Cortesía)

Dice que la idea de ponerse a vender comida como quesadillas, burritos, tacos dorados, y platos de comida con carne o pescado acompañados con arroz y ensalada por fuera de los centros nocturnos de la comunidad LGBTQ+ se la dio una amiga, cuando le dijo que en uno de estos no había ningún vendedor.

“Fui y le pedí permiso al dueño para ponerme a vender comida afuera, y me dio autorización. Cuando uno tiene mucha necesidad, pierde el miedo a que le digan que no. Pierde también el miedo al frío, a la lluvia, al calor y al viento. No siente nada. Lo único que uno quiere es ganar dinero dignamente para sostener su hogar”.

Así fue como Rosy se hizo popular en los antros The Bullet y Faultine ya cerrados, uno de ellos a causa de la pandemia. Y vende cada mes en el bar Ostbahnhof, y más recientemente se le encuentra los viernes y sábados en el antro bar Eagle LA.

Por eso es que cuando la comunidad LGBTQ+ se enteró que le habían robado su principal herramienta de trabajo, su camioneta Van, inmediatamente acudieron a su auxilio y le abrieron una cuenta en GoFundMe con la meta de recaudar $20,000, de los que llevan alrededor de $1,500.

“Ella ha sido un elemento básico en la alimentación de la vida nocturna queer de Los Ángeles y debemos ayudarla. Es por eso que estamos comenzando este GoFundMe, para que ella no tenga que asumir toda la carga financiera para reemplazar lo que le robaron. Actualmente cocina con equipo prestado y depende de otros para el transporte”, dicen Matías Gómez Constenla y Charlie Matula, organizadores de la colecta.

Y agrega que con la ayuda de todos, Rosy puede conseguir una camioneta nueva.

“Si pueden, donen y compartan https://www.gofundme.com/f/help-rosy-recover-from-theft con otros”.

Roselia “Rosy” Milagro Rosales Gil junto a su hija Aylan Rosely Rosales, quien va a su primer año de universidad en San Francisco. (Cortesía)

Rosy dice que quiere y respeta mucho a la comunidad LGBTQ+ no solo porque son sus clientes sino porque se han convertido en sus amigos.

“Cuando me siento deprimida, enojada o triste porque no tengo dinero o estoy con mucho miedo porque me acaban de robar, ellos salen a mi rescate para ayudarme o regalarme una sonrisa o un saludo que me levantan el ánimo”.

Matías, quien le sirve de intérprete a Rosy con el dueño del bar donde vende su comida, describe a Rosy como una mujer increíble.

Durante la pandemia, debido a su estado migratorio, no fue elegible para el desempleo de covid-19, por lo que perdió su capacidad para pagar el alquiler y dependía de los bancos de alimentos para alimentar a su familia.

A través de un GoFundMe lanzado hace dos años para apoyarla, logró recaudar $40,000, lo que le permitió mantenerse a flote en 2020 y 2021.