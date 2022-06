Chelito Delgado critica el nuevo escudo de Cruz Azul: “¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El anuncio del nuevo escudo de Cruz Azul ha levantado polémica y dividido opiniones. Aunque no se ha presentado oficialmente, se sabe que no tendrá estrellas, por lo que ya ha dividido opiniones. Algunos creen que será bonito por su sobriedad y limpieza, pero otros no, como es el caso de César “Chelito” Delgado, exdelantero de la Máquina, quien piensa que esa modificación es una mala decisión del club.

Chelito, quien no logró obtener campeonatos, pero luchó incansablemente en aquella época para acabar con una sequía que finalmente se alargó durante 24 años, opina que la omisión de las estrellas es una medida injusta para aquellos jugadores que lograron obtener los títulos, principalmente el noveno, que se consiguió con mucho esfuerzo.

“Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas. ¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?”, expresó el autor de 62 goles con la Máquina Celeste.

¡MOLESTO POR EL CAMBIO!🤬



"Para mí no tiene ningún significativo que le saquen las estrellas a un escudo tan hermoso como el de Cruz Azul. Imagínate para los muchachos que salieron campeones, que consiguieron la novena".



-Chelito Delgado

“Imagínate para los muchachos que consiguieron la novena, dirán: ‘¿Cómo puede ser que no esté la estrella acá que hemos conseguido nosotros?’. Yo pregunto cómo no va a estar la estrella del título que tanto costó hacerlo tras tantos años, cómo no va estar la novena en este nuevo Cruz Azul“, insistió.

El nuevo escudo, con "algunas modificaciones", que "no llevará estrellas" será presentado el próximo 16 de junio, de acuerdo a lo que adelantó Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul.



El próximo 16 de junio se conocerá las modificaciones al escudo y uniforme, asegura Velázquez.



"Estamos haciendo algunas modificaciones, haremos la presentación de la nueva piel el 16 de Junio, se dará a conocer el nuevo logo, no llevará estrellas".

