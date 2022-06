Informe sobre consumidores que son atraídos por préstamos abusivos de reparación de coches

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los talleres de reparación de coches afiliados a marcas reconocidas, incluyendo AAMCO, Big O Tires, Grease Monkey, Jiffy Lube, Meineke, Midas y Precision Tune Auto Care, dirigen a los clientes desprevenidos hacia préstamos que cobran un 189% de interés, según un estudio realizado por grupos de defensa del consumidor, incluyendo Consumer Reports.

Aunque la mayoría de los estados limita las tasas de interés para frenar este tipo de prácticas crediticias, una empresa puede evadir las regulaciones estatales al asociarse con un banco de un estado donde no existen leyes que limiten las tasas de interés. Esta práctica, conocida como “alquiler de bancos”, existe en un área gris de la ley. En este caso, los talleres de reparación de automóviles ofrecen los préstamos a través de EasyPay Finance, que los otorga a través del Transportation Alliance Bank (TAB), con sede en Ogden, Utah, donde no existen topes para las tasas de interés altas.

Las reparaciones automotrices de emergencia pueden ser costosas. Uno de cada 3 conductores estadounidenses no puede pagar el costo promedio de entre $500 y $600, según una encuesta de 2017 del grupo automotriz AAA. Los defensores de los consumidores afirman que las prácticas comerciales cuestionables de EasyPay Finance y las altas tasas de interés hacen que pagar esos costos sea aún más difícil.

“Los préstamos al 189% son ilegales en la mayoría de los estados, pero TAB está ayudando a EasyPay Finance a evadir esas leyes y hacer que pagar una reparación de coches cara sea aún más dolorosa”, señala Lauren Saunders, directora asociada del Centro Nacional de Leyes del Consumidor.

Así es como funciona. En lugar de perder a un cliente que no puede pagar una reparación o que no califica para un crédito tradicional, los talleres de reparación de automóviles se asocian con EasyPay Finance y ofrecen una ventaja adicional: si pagas el préstamo dentro de 90 días, no te cobrarán intereses.

Sin embargo, las quejas de los consumidores contra EasyPay Finance y su empresa matriz, Duvera Billing Services, LLC, con sede en Vista, California, alegan que la empresa hace que sea casi imposible pagar los préstamos a tiempo y que cobra tarifas o intereses inesperados.

Una queja en la base de datos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) describe cómo los problemas de pago debidos a un supuesto error administrativo invalidaron el acuerdo de 90 días sin intereses, a pesar de los esfuerzos de buena fe del consumidor para aclarar el problema.

“Me dijo que ya tenía el número de mi tarjeta de débito porque se lo di para pagar la tarifa de solicitud”, dice la denuncia de 2018. “También tengo dos recibos que muestran que tenía el número de tarjeta de débito correcto porque lo usó para cobrar un depósito [$500.00] y la tarifa de solicitud [$90.00]. No sabía nada sobre el error al ingresar los datos y he intentado corregirlo. He hablado con tres personas diferentes en. . . y se niegan a reconocer esos 90 como efectivo”.

Una respuesta de la empresa que aparece en esta queja dice: “La empresa cree que actuó de manera adecuada según lo autorizado por la ley de contratistas”.

Las quejas en la base de datos de la CFPB no están verificadas, pero hay muchas quejas similares en el sitio, así como en el sitio del Better Business Bureau, en Yelp y en el sitio de quejas del consumidor Ripoff Report.

“Los talleres de reparación de autos de todo el país, incluidas las principales empresas de reparación de coches, están dirigiendo a los consumidores en apuros a préstamos engañosos y de alto costo, con repercusiones duraderas, como daños a los informes de crédito y acoso en el cobro de deudas”, afirma Rachel Gittleman, directora de divulgación de servicios financieros de la Federación de Consumidores de América.

En respuesta a las acusaciones, Jennifer Friedmann, portavoz de Jiffy Lube International y su empresa matriz, Shell, dice que las empresas no tienen ninguna relación con EasyPay Finance. Sin embargo, agregó que “los centros de servicio de Jiffy Lube son de propiedad independiente y son operados por franquicias de terceros, que establecen relaciones con una variedad de proveedores. JLI no tiene conocimiento de que ninguno de los franquiciados de Jiffy Lube trabaje con EasyPay Finance”.

“Todos los locales de Midas y la mayoría de los de Big O son de propiedad independiente y están operados por franquiciados de Midas y Big O”, dice Jonelle Compiani, portavoz de TBC Corporation, que es la empresa matriz de las marcas. “Un franquiciado típico ofrece varias opciones de financiamiento para garantizar que pueda ayudar a todos los clientes con sus necesidades automotrices, independientemente de sus ingresos o situación crediticia. EasyPay Finance es una fuente de financiamiento que algunos franquiciados deciden poner a disposición de sus clientes. Los franquiciados son dueños y operan su negocio y, como tal, no necesitan la aprobación de Midas, Big O o TBC para ofrecer financiamiento secundario a través de EasyPay. TBC no es socio de EasyPay”.

Consumer Reports no recibió comentarios de Full Speed Automotive, la empresa matriz de Grease Monkey; de Icahn Automotive, la empresa matriz de AAMCO y Precision Tune Autocare, o de Driven Brands, la empresa matriz de Meineke.

No es la primera vez que los consumidores y defensores acusan a EasyPay Finance por malas prácticas comerciales. Anteriormente recibió quejas sobre los préstamos que ofrecía a los consumidores que querían comprar cachorros de raza pura.

Según una de las quejas que figura en la base de datos de la CFPB, la empresa supuestamente informó a las agencias de crédito que el consumidor adeudaba un pago mensual y un saldo pendiente, a pesar de que el consumidor había realizado los pagos.

“Una vez que saldé la cuenta, seguían alegando que debía un pago mensual y un saldo”, relata la denuncia de 2021. “Llamé y no están dispuestos a actualizar el informe que enviaron a las agencias de crédito. Solicito el reembolso de todos los intereses y que actualicen los informes crediticios para que la deuda conste como pagada en su totalidad o saldada. Este informe sigue teniendo un impacto negativo en mis posibilidades para recibir crédito. Esta empresa está involucrada en prácticas crediticias abusivas continuas y está actuando maliciosamente en mi contra. ¡Hay que detenerlos! ¿Qué pasó con la protección al consumidor?”

“Según las múltiples quejas presentadas por los consumidores, está claro que muchos prestatarios están conmocionados por las altísimas tasas de interés asociadas a estos préstamos y las dificultades para completar el pago con éxito”, declara Chuck Bell, director de programas de Consumer Reports. “La FDIC [Corporación Federal de Seguro de Depósitos] y los reguladores estatales deberían tomar medidas drásticas de inmediato contra los préstamos de alquiler de bancos que evaden los topes para las tasas de interés estatales y violan las leyes estatales de préstamos”, afirma.

Duvera Billing Services, la empresa matriz de EasyPay Finance y TAB, no respondió a la solicitud de comentarios de Consumer Reports. La FDIC tampoco respondió al correo electrónico donde solicitamos comentarios para este informe. La CFPB se negó a hacer comentarios con respecto a la investigación de Consumer Reports sobre este tema.

Mientras se siga explotando esta laguna jurídica, los consumidores deben ser conscientes de los peligros potenciales que conllevan los préstamos ofrecidos por EasyPay Finance y otros. A continuación se ofrecen consejos para evitar los préstamos con intereses altos y qué hacer si ya solicitaste un préstamo con EasyPay Finance.

Antes de firmar

Según la coalición, siempre debes verificar los términos de un préstamo antes de firmar o hacer clic, especialmente la tasa de interés y cualquier detalle sobre una oferta promocional. Ten en cuenta que muchos de los detalles de estos préstamos están en letra pequeña y son difíciles de leer en un teléfono o tableta.

Los consumidores también deberían considerar usar una tarjeta de crédito u obtener un préstamo personal, según los defensores. “Las tarjetas de crédito ofrecen protección en caso de tener problemas con una compra y un préstamo personal a una tasa de interés razonable es mejor que una oferta sin intereses que nunca se materializa”, subrayan.

Los consumidores deben evitar cualquier préstamo con intereses por encima del 36%, afirman. “Los prestamistas que cobran más del 36%, la tasa máxima aceptada para préstamos responsables, suelen participar en prácticas abusivas y otorgar préstamos inasequibles con mayor frecuencia”.

La coalición recomienda que los consumidores obtengan una copia de cualquier acuerdo que firmen y que se aseguren de que el contenido coincide con su interpretación.

La BBB recomienda que los consumidores pidan recomendaciones a sus amigos y familiares para encontrar mecánicos de confianza y que revisen el perfil de la empresa en busca de reseñas y quejas en BBB.org.

La AAA recomienda que los conductores comiencen a crear un fondo de emergencia ahorrando al menos $50 al mes.

“También es una buena idea encontrar un centro de reparación de confianza antes de que surja un problema”, subraya Ellen Edmonds, vocera de la AAA. “Buscar uno cuando lo necesitas puede causar un estrés innecesario. Si los consumidores no saben por dónde empezar, pueden ingresar a aaa.com/autorepair para buscar un centro de reparación con la designación de taller de automóviles aprobado por la AAA”.

Si ya solicitaste un préstamo de EasyPay Finance o TAB Bank y no estás satisfecho con él

Comparte tu historia en la base de datos de quejas de la CFPB y en el sitio web de la BBB.

Contacta al fiscal general de tu estado.

Si firmaste el acuerdo en los últimos dos meses, los defensores dicen que puedes optar por no aplicar la cláusula de arbitraje forzado “para preservar tu acceso a los tribunales y tu poder de negociación”.

Para pagar el préstamo a tiempo y evitar intereses, sé cuidadoso y persistente cuando enfrentes obstáculos. “Por lo general, el acuerdo de EasyPay Finance exige que hayas realizado todos los pagos programados a tiempo y que pagues el ‘monto financiado’ completo que figura en tu acuerdo de préstamo más una tarifa de $40 antes del final de la fecha del período promocional de 90 días en tu contrato”, explican los defensores.

Guarda cualquier comprobante de pago y envíalo junto con el comprobante de entrega por correo certificado, FedEx o UPS.

Es posible que desees contactar a un abogado, según los defensores de la coalición. “Si eres un consumidor de bajos ingresos, puedes calificar para recibir asesoramiento legal gratuito en una oficina local de servicios legales”, explican.

Además, los defensores señalan que puedes evitar que el prestamista haga cargos a tu cuenta bancaria pidiéndole a tu banco que suspenda el pago o revocando la autorización de los cargos, pero hacerlo puede implicar cargos bancarios adicionales.

Finalmente, siempre es una buena idea revisar tu informe de crédito en AnnualCreditReport.com y presentar un reclamo si notas alguna imprecisión.

