Marilyn Monroe, el glamour de Hollywood hecho persona

Después de una infancia tumultuosa, debido a que tanto los abuelos maternos como su madre estaban internados en instituciones mentales y ella vivía con una serie de familias adoptivas, Marilyn Monroe se casó con uno de sus vecinos, James Dougherty, cuando ella tenía 16 años.

Más tarde se unió a la Marina Mercante y fue enviada al Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial.

Un fotógrafo “descubrió” a la naturalmente fotogénica Marilyn Monroe mientras trabajaba en una fábrica de municiones de California, y pronto se lanzó a una exitosa carrera como modelo.

Se divorció de Dougherty en junio de 1946 y poco después firmó un contrato cinematográfico con 20th Century Fox.

Al comienzo de su carrera como actriz, se tiñó el cabello castaño de rubio y volvió a cambiar su nombre, llamándose a sí misma Marilyn Monroe (Monroe era el apellido de su abuela).

Imagen de la vista previa para medios de “Marilyn, A California Classic” con fotos de Marilyn Monroe que nunca se han visto en el Lladro Center el 10 de junio de 2001 en Beverly Hills, CA (Frederick M. Brown/Getty Images)

Después de un pequeño papel en The Shocking Miss Pilgrim de 1947, tuvo una serie de papeles olvidables antes de conseguir un lugar en el thriller de John Huston The Asphalt Jungle (1950). Ese mismo año, también llamó la atención por su trabajo en All About Eve, protagonizada por Bette Davis.

Su verdadera actuación destacada, sin embargo, se produjo en Niagara (1953), un thriller en el que Monroe interpretó a una joven esposa adúltera que conspira con su amante para matar a su marido.

Después de protagonizar Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, ambas también estrenadas en 1953, Monroe estaba en lo más alto de la lista A de Hollywood.

La actriz estadounidense Marilyn Monroe y el cantante y bailarín británico Frankie Vaughan, estrellas de la película ‘Let’s Make Love’, dirigida por George Cukor. (Hulton Archive/Getty Images)

En enero de 1954, se casó con el gran beisbolista Joe DiMaggio, en el Ayuntamiento de San Francisco, después de un romance de dos años. Aunque la prensa aclamó su relación como la quintaesencia de la historia de amor estadounidense, los problemas comenzaron a surgir casi de inmediato.

DiMaggio estaba notoriamente incómodo con la imagen pública sexy de su nueva esposa y su gran popularidad, como lo demuestra el casi alboroto entre los militares estadounidenses estacionados en Corea durante una actuación que dio en medio de la luna de miel de la pareja.

Se divorciaron ese octubre, después de solo nueve meses de matrimonio, pero siguieron siendo buenos amigos.

Monroe intentó cambiar a papeles de actuación más serios, estudiando en el prestigioso Actors’ Studio de Nueva York. Obtuvo críticas positivas por su trabajo más matizado en Bus Stop (1956), The Prince and the Showgirl (1957) y particularmente Some Like It Hot (1959).

La actriz Marilyn Monroe posa para un retrato recostado sobre la hierba en 1954 en Palm Springs, California. (Baron/Hulton Archive/Getty Images)

Sin embargo, en 1961, problemas en la vida personal de Monroe, habían llevado a su creciente fragilidad emocional, y ese año fue ingresada en dos ocasiones en hospitales para observación psiquiátrica y descansar.

Su última película fue The Misfits (1961), escrita por Miller y coprotagonizada por Montgomery Clift y Clark Gable (también sería la última aparición de Gable en la pantalla).

En junio de 1962, Fox despidió a la actriz tras repetidas y prolongadas ausencias del plató de Something’s Got to Give.

El 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos en su casa de Brentwood, California.

